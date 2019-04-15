Поздний старт: в США предложили реорганизовать космическую отрасль из-за «угрозы» России и Китая

В США изучают возможность реорганизации военно-космического пространства, чтобы отвечать современным и будущим «угрозам», в том числе со стороны России и Китая. Об этом говорится в новом докладе Исследовательского центра конгресса США, с текстом которого ознакомился RT. Кроме того, по мнению аналитиков, американские военные программы в космосе не успевают за темпом глобальных технологических процессов. Опрошенные RT эксперты отмечают, что в действительности Вашингтон игнорирует призывы Москвы и Пекина против милитаризации космоса, оправдывая свои действия мнимыми угрозами.

В Исследовательском центре конгресса США проанализировали главные причины, по которым Вашингтону необходимо сосредоточиться на реорганизации военно-космической отрасли.

Как отмечается в документе, американские военные программы в космосе не успевают за темпом глобальных технологических процессов. В то же время авторы доклада указывают на «вялые темпы реагирования» Пентагона на так называемые угрозы национальной безопасности государства со стороны таких противников, как Россия и Китай.

«Конгресс также выразил обеспокоенность вялыми темпами реагирования Министерства обороны и военно-воздушных сил на растущую угрозу национальной безопасности США в космическом пространстве, исходящую от таких противников, как Россия и Китай, и в меньшей степени — от Северной Кореи и Ирана», — говорится в документе исследовательского центра.

Американские аналитики считают, что мировые игроки прилагают усилия, чтобы нивелировать преимущество США в космосе.

«Китай, Россия и другие страны стремятся нарастить потенциал для борьбы с космическими системами США с использованием средств радиоэлектронного подавления, лазерного оружия, кинетических противоспутниковых ракет, а теперь и кибератак», — подчёркивается в документе.

Между тем в феврале текущего года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий создание Космических сил США. По словам американского лидера, это позволит «противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе».

Кроме того, 9 апреля 2019 года исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что «и Россия, и Китай уже военизировали космос с намерением подвергнуть опасности американские спутники в случае конфликта».

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан

© Pablo Martinez Monsivais/Pool via REUTERS

Москва и Пекин, в свою очередь, неоднократно выступали против милитаризации космоса. Так, в апреле 2019 года в МИД РФ подчеркнули, что Россия готова к диалогу со всеми странами для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

«Для Российской Федерации предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в ещё одну сферу вооружённого противостояния остаётся внешнеполитическим приоритетом», — заявили дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия готова вести равноправный диалог со всеми государствами для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида.

В феврале 2019 года представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула безосновательность заявлений США об угрозах со стороны России и Китая в космосе. Она также обратила внимание, что её страна всегда придерживалась политики мирного использования околоземного пространства, выступала против милитаризации и гонки вооружений в космосе.

Между тем, как отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков, в действительности именно Вашингтон стремится милитаризировать космос и даже не скрывает своих намерений, игнорируя призывы Москвы и Пекина против такой милитаризации.

«Когда речь идёт о космических войсках Соединённых Штатов, видно, что всё выполняется согласно плану и целям, для которых эти войска были созданы. Американцы не скрывали никогда того, что будут милитаризировать космос. Первая стадия — это создание увеличенной спутниковой группировки. Они не обращают внимания на заявления России и Китая о том, что милитаризация космоса ведёт к тягчайшим последствиям», — сказал эксперт.

«Попытка получить военное превосходство»

Специалисты Исследовательского центра конгресса США указывают на необходимость реорганизации военно-космической отрасли для достижения поставленных задач. В частности, предлагается назначить высокопоставленных лиц, ответственных за продвижение каждого направления космической деятельности в американском Министерстве обороны.

Так, речь идёт о содержании и поддержке личного состава, занятого в военно-космической отрасли (Космические силы США), о проведении операций в космическом пространстве (Космическое командование США) и об организации оперативного и слаженного процесса закупок в космической сфере (Управление космической обороны США).

По словам замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, подобные предложения по реорганизации военно-космической отрасли в первую очередь направлены на получение военного превосходства США над своими противниками. По мнению эксперта, это возможно только в случае выведения оружия в космос.

«Соединённые Штаты препятствуют подписанию всеобъемлющих документов о невозможности милитаризации космического пространства, а значит, рассчитывают именно таким образом в нужный момент получить какое-то преимущество. Не имея возможности ответить России на земле чем-то эффективным, Соединённые Штаты решили показать или намекнуть, что в космосе они могут быть впереди», — предположил эксперт.

Первый пуск с космодрома Восточный: космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и Samsat-2018 на целевой орбите

© Роскосмос

При этом, по мнению члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, США осознают, что Россия и Китай являются сильными противниками в формировании спутниковой группировки.

«Чтобы противостоять России, они запустили в том числе программу милитаризации космоса, несмотря на то, что есть определённые ограничения. Уже неоднократно американские военные заявляли о том, что новый тип оружия может быть связан как раз с формированием вывода в средний космос и малый космос неких оружейных комплексов, которые могли бы устроить так называемый «удар возмездия» или прямой удар из космоса», — пояснил Судаков в беседе с RT.

«Интересы военно-промышленного комплекса»

Вместе с тем в Исследовательском центре указывают на некоторые риски, связанные с инициативой по реорганизации космических войск США. В частности, указывается, что Минобороны США запросило $14,1 млрд на военно-космическое пространство в 2020 финансовом году, однако некоторые исследователи выражают беспокойство, что стоимость будет с каждым годом расти из-за нынешней бюрократической структуры военно-космической отрасли США.

По мнению Игоря Шатрова, в любых дискуссиях на тему вооружений прослеживаются интересы военно-промышленного комплекса. В данном случае вопрос реорганизации военно-космической отрасли приведёт к дальнейшему увеличению расходов и в целом увеличению военного бюджета, считает эксперт.

По его словам, упоминание при этом России и Китая означает признание статуса сверхдержав.

«Они всегда имеют в виду, что противостоят в своих любых программах, военных ли, экономических, именно России и Китаю. То есть это признание статусов держав, а не подтверждение милитаристских устремлений России и Китая. Это просто признание статуса России и Китая как великих держав, равных Америке», — заключил эксперт.