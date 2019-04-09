В Пентагоне заявили об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе

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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что в настоящее время «конкуренты используют оружие, которое может атаковать» американские активы в космосе. Об этом информирует The Washington Examiner.
В Пентагоне заявили об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе
  • Reuters

«Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе... Мы должны смотреть реальности в лицо. В настоящее время наши конкуренты используют оружие, которое может атаковать наши активы в космосе», — заявил Шанахан.

Он заявил, что «и Россия, и Китай уже военизировали космос с намерением подвергнуть опасности американские спутники в случае конфликта».

В феврале американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает создание Космических сил США.

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