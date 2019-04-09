В Пентагоне заявили об «угрозе» со стороны России и Китая в космосе
- Reuters
«Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе... Мы должны смотреть реальности в лицо. В настоящее время наши конкуренты используют оружие, которое может атаковать наши активы в космосе», — заявил Шанахан.
Он заявил, что «и Россия, и Китай уже военизировали космос с намерением подвергнуть опасности американские спутники в случае конфликта».
В феврале американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает создание Космических сил США.