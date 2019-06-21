«Выбить деньги на оружие»: в НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»

Россия стремится «разрушить архитектуру европейской безопасности», считают в Оборонном колледже НАТО. По мнению аналитиков альянса, необходимо усилить меры по сдерживанию Москвы: разместить американские войска в странах Балтии, подталкивать эти государства к увеличению оборонного бюджета (то есть к превышению 2% ВВП), а также усилить интеграцию со Швецией и Финляндией, которые не входят в военный блок. Однако эксперты отмечают, что подобные заявления — это очередная попытка Вашингтона запугать европейцев «российской угрозой». Специалисты считают, что США не заинтересованы в укреплении безопасности региона, а лишь пытаются увеличить продажи американского оружия.

В Оборонном колледже НАТО заявили о попытках России «разрушить» архитектуру европейской безопасности и о том, что способом достижения этой цели могут стать балтийские государства. Об этом говорится в докладе организации, с которым ознакомился RT.

«Последние десять лет Россия ясно даёт понять, что предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности. Военный конфликт между НАТО и Россией маловероятен, однако исключать такой вариант нельзя», — утверждают аналитики Североатлантического альянса.

В связи с этим в НАТО считают необходимым разместить дополнительные американские войска в странах Балтии, чтобы усилить меры по сдерживанию России.

«В целях снижения рисков необходимо укрепить сдерживающий потенциал НАТО в странах Балтийского региона посредством развёртывания в странах Балтии американских вооружённых сил», — отмечается в материале.

Усилить взаимодействие с балтийскими странами из-за «российской угрозы» недавно предложили и в конгрессе США. Так, в палату представителей был направлен законопроект, требующий оценить «военные потребности» Прибалтики, а также возможность предоставления странам систем ПВО. В документе подчёркивалось, что Россия якобы пытается ослабить НАТО путём давления, запугивания и открытой агрессии.

Подобные заявления, как не раз говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, служат для оправдания развёртывания военного контингента возле российских границ, для «нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО».

«Обвинения нас в том, что мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных, — только в воспалённом мозгу такие идеи и могут возникать. Но тем не менее такие воспалённые мозги нашлись. Более того, нашлись такие, куда эти идеи проникли. На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развёртывание тяжёлых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией», — сказал министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

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Разговоры о «российской агрессии» в адрес Прибалтики звучат абсурдно, отметил в интервью RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, эту тему поднимают для того, чтобы оправдать траты на содержание НАТО и заставить страны закупать американское оружие.

«США настаивают на увеличении натовского бюджета. А политика самого альянса сегодня нацелена на запугивание европейского обывателя и выбивание денег на закупку американского вооружения. Для этого и повышают напряжённость на российских границах. За последние 25 лет Россия не пыталась напасть ни на кого, сколько же ещё будут ждать? Становится смешно», — сказал Литовкин.

Затянувшаяся «подготовка к войне»

Между тем аналитики оборонного колледжа НАТО считают, что Россия якобы «готовится к войне» с Соединёнными Штатами уже более десяти лет.

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«Россия готовится к потенциальной войне против НАТО (что, с точки зрения российских военных, означает США) по крайней мере с 2008 года», — сообщается в докладе.

Так, по словам авторов документа, во время военных учений 2009 года «Запад» Россия якобы имитировала ядерное нападение на Польшу, а в целом за последнее время российские военные учения стали «более масштабными и изощрёнными». Авторы доклада также подчёркивают, что Москва вложила значительные средства в оборонную реформу и повышение боеготовности.

Кроме того, аналитики оборонного колледжа НАТО отмечают, что у России есть значительные преимущества перед альянсом в случае конфликта в Прибалтике из-за географического положения региона.

Специалисты напоминают, что на Брюссельском саммите 2018 года альянс утвердил формулу «Четыре тридцатки», в соответствии с которой НАТО сможет в течение 30 дней развернуть войска в составе 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий. Как ранее заявила заместитель генсека НАТО Роуз Готтемёллер, эти силы могут быть стянуты со всех стран для поддержки размещённых в Прибалтике и Польше натовских военных.

Однако, по мнению сотрудников Оборонного колледжа, в предполагаемой войне с Россией такой подход может оказаться неэффективным.

«Проблема данной инициативы (формулы «Четыре тридцатки». — RT) в том, что нет никаких оснований полагать, будто война между НАТО и Россией продлится так долго или не перейдёт в ядерную фазу раньше 30-дневного срока. Исходя с того, что в экономическом плане Россия намного уступает НАТО, ей необходимо достигать своих целей быстро», — поясняется в докладе.

НАТО рассматривает Прибалтику как одно из приоритетных направлений наращивания военной мощи, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Там регулярно проходят военные учения, к которым привлекаются также государства, расположенные далеко от Балтии, например Румыния, Великобритания и Турция.

«В последние годы количество учений НАТО в Балтийском регионе значительно выросло, также увеличилась активность разведывательных полётов. Это верные признаки военно-технической подготовки к возможной агрессии», — добавил он.

Американский солдат во время военных учений в Рукле, Литва

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Кроме того, США активно укрепляют военное сотрудничество с Польшей, которая граничит с одной из стран Балтии — Литвой. Недавно президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда договорились разместить на территории Польши эскадрилью американских разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper ВВС. Также туда будет направлена дополнительно тысяча американских военных — таким образом их общая численность увеличится до 5500 человек.

В российском МИД выразили сожаление по поводу решения Варшавы и Вашингтона, отметив, что это наносит сильный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО.

«Удавка на шее Европы»

Для «сдерживания» России специалисты Оборонного колледжа НАТО предлагают разместить в Балтии войска не только альянса, но и США, а также обеспечить морское и воздушное присутствие.

«Поскольку Вооружённые силы РФ противопоставляют себя ВС США, отсутствие в странах Балтии американских войск крайне негативно скажется на сдерживающем потенциале НАТО», — считают в Оборонном колледже.

Вместе с тем, по мнению исследователей, балтийские государства должны повысить свои оборонные расходы в рамках НАТО до уровня более чем 2% ВВП. В качестве показательного примера они приводят Литву, взявшую на себя обязательство увеличить траты до 2,5% ВВП к 2030 году.

Взносы членов НАТО — единственный аспект, который интересует Дональда Трампа, отмечается в докладе. При недостаточном прогрессе на пути к этой цели США вполне могли бы выйти из альянса, что означало бы конец НАТО.

Ещё одна рекомендация — интегрировать в военный блок Швецию и Финляндию. Подчёркивается, что Швеция особенно важна для обороны балтийских государств, и поскольку Стокгольм не собирается подавать заявку на вступление в альянс, интеграция де-факто станет лучшим доступным вариантом.

Швеция и Финляндия уже принимают участие в совместных учениях с НАТО, отметил Виктор Литовкин. США разными способами стремятся склонить эти государства к участию в Североатлантическом альянсе, чтобы иметь возможность контролировать их и навязывать покупку своего вооружения.