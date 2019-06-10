«Едва ли это добавит безопасности в Европе»: как проходит диалог об увеличении военного присутствия США в Польше

Варшава и Вашингтон завершили переговоры об увеличении американского военного контингента в Польше, но окончательное решение ещё не принято. Финальный диалог по этому вопросу проведут глава Белого дома Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда, которые встретятся 12 июня. Ранее Варшава предлагала Пентагону разместить у себя базу «Форт Трамп» за собственный счёт, чтобы противостоять «российской угрозе». Эксперты считают, что позиция Польши идёт вразрез с мнением ведущих европейских стран, которые стремятся к стратегической самостоятельности и независимости от США.

Варшава и Вашингтон завершили переговоры об увеличении военного присутствия США в Польше, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.

«Но это, конечно, ещё не означает договорённости, потому что теперь исход этих переговоров будет представлен президентам, и президенты решат во время переговоров и своей волей, удовлетворит ли это соглашение их», — сказал Щерский.

Также по теме «Наместник Вашингтона в Европе»: зачем США собираются увеличить военный контингент в Польше Вашингтон намерен усилить военное присутствие в Польше, сообщила посол США Джорджетт Мосбахер в интервью журналу Polska. Ранее Варшава...

По его словам, лидер США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда могут подписать договор 12 июня, когда Дуда прибудет в официальным визитом в Вашингтон.

Представитель канцелярии не уточнил, предписывается ли соглашением создание постоянной американской базы, или речь идёт о размещении дополнительных подразделений на ротационной основе.

Щерский рассказал, что после подписания договора президентами США и Польши к работе приступят военные эксперты. Именно им предстоит решить, сколько американских солдат нужно направить и на какую именно дислокацию. Отмечается, что польская сторона рассчитывает на прибытие военных из США уже в 2019 году.

Соединённые Штаты ведут серьёзные подготовительные мероприятия к моральному давлению на Россию, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Американцы же всегда считали свои финансы и при каких-то действиях в первую очередь думают о том, как они будут себя окупать. А окупается всё контрибуциями с тех стран, на которые оказывают влияние Штаты», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Военнослужащие армии США в порту Гданьска

Reuters

© Agencja Gazeta/Bartosz Banka

«Форт Трамп»

Напомним, что в мае 2018 года Варшава предложила Вашингтону разместить в Польше бронетанковую дивизию. Польская сторона предложила взять на себя сопутствующие расходы, которые были оценены в $1,5-2 млрд.

В проекте подчёркивается, что создание базы должно стать ответом на «растущую угрозу со стороны России». Предложение польской стороны было сделано в напрямую в двухстороннем формате и вне рамок НАТО.

Позднее, в сентябре 2018 года, президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь американского лидера Дональда Трампа.

«Мне очень хотелось бы, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы «Форт Трамп», — рассказал польский лидер.

В ноябре 2018 года сообщалось, что американская сторона отказалась от военного присутствия в Польше по предложенному Варшавой сценарию «Форта Трампа», однако наращивать свой континент в этой восточноевропейской стороне всё равно планирует.

Несколько месяцев спустя, в апреле 2019 года, в НАТО заявили о планах построить в Польше крупный склад американской военной техники. Однако двустороннее соглашение Вашингтона и Варшавы по-прежнему находилось в стадии обсуждения, заявили в том же месяце в Пентагоне.

В мае 2019 года руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля.

«Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает рост уровня нашей безопасности. Это чёткий сигнал для России, нарушение нашей границы очень дорого стоило бы ей, очень дорого», — заявил Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.

При этом в Москве подчеркнули, что договор между Польшей и США отражает курс Вашингтона на слом всех договорённостей, которые в сфере безопасности существовали в Евро-Атлантическом регионе.

Соответствующее заявление в апреле сделал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Россия следит за данной ситуацией.

«То, что кроме дополнительных выгод от наращивания продажи американских вооружений эта потенциальная договорённость едва ли добавит безопасности в Европе, это очевидно», — добавил министр.

«Польша заинтересована занять вакуум»

Польша всегда претендовала и претендует на лидирующее положение в Восточной Европе, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«По мнению польских стратегов, укрепление Польши со стороны США поднимет рейтинг Варшавы и поможет ей закрепиться по многим позициям», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что ведущие страны Европы стремятся показать стратегическую самостоятельность и автономию, указывая на желание вести политику, не во всём завязанную на США.

«Соответственно, Польша заинтересована занять вакуум, который может образоваться в результате десантирования ведущих стран Европы и занять это место, представлять интересы США», — сказал Оленченко.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что Польша пытается набрать вес за счёт США.

«Западная Европа, возможно, настроена к России пацифистски и умиротворенчески. А вот Польша готова жертвовать собой и платить за это деньги, чтобы не допустить «проникновение врага на территорию священной Европы», — пояснил свою точку зрения в разговоре с RT Брутер.