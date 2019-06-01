FT: военный контингент США в Польше может увеличиться на 1 тысячу человек
По данным издания, Вашингтон и Варшава близки к заключению соглашения об увеличении американского военного присутствия в Польше.
Как отмечает газета, стороны могут заключить соответствующее соглашение в июне, но при необходимости сроки могут быть перенесены на сентябрь.
20 апреля сообщалось о намерении США усилить военное присутствие в Польше.
Кроме того, Варшава предлагала Вашингтону разместить на своей территории американскую военную базу Форт Трамп и взять на себя расходы по её строительству.
Подробнее о ситуации — в материале RT.