FT: военный контингент США в Польше может увеличиться на 1 тысячу человек

Численность размещённого в Польше военного контингента США, составляющая в настоящий момент около 4,5 тыс. человек, возможно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тыс. военных. Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, Вашингтон и Варшава близки к заключению соглашения об увеличении американского военного присутствия в Польше.

Как отмечает газета, стороны могут заключить соответствующее соглашение в июне, но при необходимости сроки могут быть перенесены на сентябрь.

20 апреля сообщалось о намерении США усилить военное присутствие в Польше.

Кроме того, Варшава предлагала Вашингтону разместить на своей территории американскую военную базу Форт Трамп и взять на себя расходы по её строительству.

Подробнее о ситуации — в материале RT.