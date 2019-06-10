Польша и США закончили переговоры о повышении военного присутствия

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава и Вашингтон закончили переговоры об увеличении военного присутствия на польской территории и теперь решение должны принять президенты двух стран.

«Могу официально подтвердить, что действительно переговоры по политическому соглашению между Польшей и США были завершены в вопросе увеличения военного присутствия США в Польше», — приводит «Польское радио» слова Щерского.

Он отметил, что это «ещё не означает договорённости, потому что теперь исход этих переговоров будет представлен президентам».

«Президенты решат во время переговоров и своей волей, удовлетворит ли это соглашение их», — сказал он.

Щерский добавил, что главы государств могут объявить об этом во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон 12 июня.

В начали июня The Financial Times писала, что численность размещённого в Польше военного контингента США, составляющая в настоящий момент около 4,5 тыс. человек, возможно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тыс. военных.