В Белоруссии выступили против усиления военного присутствия США у своей границы

Белоруссия выступает против усиления военного присутствия США у своей границы, поскольку это нарушит равновесие сил в регионе. С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних стран, в частности на территории Польши», — цитирует его Интерфакс.

Он отметил, что подобное военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе.

«Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чём она состоит. В отражении угрозы?» — задался вопросом Макей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей выразили озабоченность нарастающей активностью НАТО у границ двух стран.