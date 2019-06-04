В Белоруссии выступили против усиления военного присутствия США у своей границы

Короткая ссылка
Белоруссия выступает против усиления военного присутствия США у своей границы, поскольку это нарушит равновесие сил в регионе. С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
В Белоруссии выступили против усиления военного присутствия США у своей границы
  • РИА Новости

«Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних стран, в частности на территории Польши», — цитирует его Интерфакс.

Он отметил, что подобное военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе.

«Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чём она состоит. В отражении угрозы?» — задался вопросом Макей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей выразили озабоченность нарастающей активностью НАТО у границ двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить