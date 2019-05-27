Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность действиями НАТО у их границ

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей выразили озабоченность нарастающей активностью НАТО у границ двух стран.
Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность действиями НАТО у их границ
  • РИА Новости

«Говорили о проблематике нераспространения и контроля над вооружениями. Выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ, отметили, что такие шаги ведут к нарастанию напряжённости в Евро-Атлантике», — заявил Лавров по итогам переговоров с Макеем.

Министр добавил, что Россия и Белоруссия призывают западных партнёров уважать принцип равной и неделимой безопасности, а также соблюдать взятые на себя в этой связи обязательства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс работает над улучшением способностей перебрасывать силы ПВО в разные страны объединения, в том числе в балтийские.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить