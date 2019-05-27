Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность действиями НАТО у их границ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей выразили озабоченность нарастающей активностью НАТО у границ двух стран.

«Говорили о проблематике нераспространения и контроля над вооружениями. Выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ, отметили, что такие шаги ведут к нарастанию напряжённости в Евро-Атлантике», — заявил Лавров по итогам переговоров с Макеем.

Министр добавил, что Россия и Белоруссия призывают западных партнёров уважать принцип равной и неделимой безопасности, а также соблюдать взятые на себя в этой связи обязательства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс работает над улучшением способностей перебрасывать силы ПВО в разные страны объединения, в том числе в балтийские.