НАТО работает над способностями перебрасывать силы ПВО в разные страны

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НАТО работает над улучшением способностей перебрасывать силы ПВО в разные страны объединения, в том числе в балтийские, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
НАТО работает над способностями перебрасывать силы ПВО в разные страны
  • Reuters

Об этом он сказал по итогам встречи с эстонским премьером Юри Ратасом.

«Мы обсуждали сегодня вопрос противовоздушной обороны, это важная тема. Мы поднимем её на предстоящей в следующем месяце встрече министров обороны НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек напомнил, что НАТО увеличило присутствие в Балтийском регионе.

«Позвольте также напомнить, что способность НАТО обеспечивать воздушную оборону союзников, включая балтийские страны, зависит не только от сил, которые мы уже разместили, но также от способности быстро усиливать, если мы видим такую необходимость», — уточнил он.

В марте главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти заявил, что европейское командование Вооружённых сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках Европейской оборонной инициативы.

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