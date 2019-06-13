«Новый фактор напряжённости»: к чему может привести размещение эскадрильи беспилотников ВВС США в Польше
- Военнослужащий США и беспилотник MQ-9 Reaper
- Reuters
- © Omar Sobhani
Москва с сожалением относится к решению Вашингтона и Варшавы разместить усиленный контингент ВС США в Польше. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном 13 июня на сайте ведомства.
«Считаем, что тем самым нанесён сильный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории новых государств-членов «существенных боевых сил», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ подчёркивают, что США идут в обход обязательств, принятых на себя в рамках НАТО, ради договорённостей с «привилегированными» союзниками.
«Таким образом, в Европе появляется новый фактор военно-политической напряжённости. Дальнейшее опасное наращивание военных потенциалов на континенте осуществляется Вашингтоном без оглядки на обязательства в рамках многосторонних инструментов, а теперь — и без оглядки на европейских союзников», — подчёркивает МИД.
Москва считает, что вслед за этим шагом последуют новое полномасштабное развёртывание американских сил в Восточной Европе.
«Такие действия подрывают один из немногих остающихся документов, призванных обеспечивать военную стабильность в Европе. Россия не может не учитывать этого в своём оборонном планировании и в практической деятельности», — заключает МИД России.
Совместная декларация
Накануне Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве, согласно которой на польской территории будет размещена эскадрилья разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США.
В документе отмечается, что США будут делиться с польской стороной данными, которые будут собраны с помощью этих беспилотников.
«В Польше будет создана эскадрилья MQ-9 ВВС США, занимающаяся сбором разведданных, наблюдением и рекогносцировкой. Соединённые Штаты будут по необходимости делиться информацией, полученной этой эскадрильей, для помощи в достижении наших целей в области обеспечения безопасности», — приводит Белый дом текст совместной декларации.
Кроме того, по итогам подписания документа Дональд Трамп заявил, что США увеличат свой военный контингент в Польше — туда будут направлены ещё 1 тыс. военнослужащих. Трамп особо подчеркнул, что все расходы на себя возьмёт Варшава.
«Как говорится в совместной декларации, Соединённые Штаты и Польша продолжат укреплять сотрудничество в области безопасности. Как и предполагалось, Польша предоставит базу и инфраструктуру для поддержания военного присутствия примерно 1000 американских военнослужащих. Польское правительство осуществит эти проекты без затрат для Соединённых Штатов. Польша сама всё оплатит», — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.
В документе отмечается, что вместе с дополнительной тысячей военных численность контингента армии США в Польше составит 5,5 тыс. человек.
«Это пример крайне агрессивной политики Вашингтона, который решил в противовес Германии сделать из Польши центр военной силы в странах Малой Европы. Поставка беспилотников полякам — шаг администрации Трампа, который показывает, что США хотят сделать ставку на Польшу как на главного раздражителя России, чтобы постоянно нагнетать атмосферу конфликта с Москвой», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков.
Беспилотная тактика
Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, американские разведывательные беспилотники MQ-9 могут быть использованы для сбора информации, облёта приграничных с Россией территорий, перехвата радиоэлектронных сигналов, контроля над военной обстановкой в зоне соприкосновения российских и натовских вооружённых сил.
«Нет никаких сомнений в том, что беспилотники будут использоваться против России», — подчеркнул эксперт.
Однако, отметил Сергей Судаков, Россия умеет бороться с беспилотниками, в том числе может их ослеплять.
«Сегодня в Москве существует много разработок в сфере радиоэлектронной разведки и подавления», — добавил эксперт.
Появление в Польше американских БПЛА MQ-9 свидетельствует о том, что «разрабатываются агрессивные планы против РФ», считает академик Академии военных наук полковник запаса Андрей Кошкин.
«Американские беспилотники MQ-9могут использоваться не только для разведывательных целей, исследования местности, но и для нанесения ударов по объектам», — отметил эксперт в разговоре с RT.
По словам Владимира Батюка, увеличение американского контингента и техники в Польше связано с изменением военно-политической обстановки в мире.
«Россия продемонстрировала политическую волю и возможности обеспечения национальной безопасности в прибалтийской и восточноевропейской зонах, что вызвало беспокойство у некоторых западных партнёров», — отметил эксперт в разговоре с RT.
В последнее время Польша активно призывала США к усилению их военного контингент в стране и к расширению военно-технического сотрудничества. Так, в мае 2018 года Варшава предложила Пентагону разместить на своей территории бронетанковую дивизию армии США, также взяв на себя расходы (около $2 млрд).
- Американские военные в польском городе Жагань, 12 января 2017 года
- Reuters
- © Agencja Gazeta / Anna Krasko
Минобороны Польши тогда отмечало, что такой шаг поможет США сдерживать «российскую агрессию».
Стоит отметить, что это предложение было сделано вне рамок блока НАТО, а в двухстороннем формате напрямую, на что обратил внимание в своём комментарии МИД России. Вскоре после этого польский лидер Анджей Дуда предложил создать на территории страны полноценную военную базу США, на которой бы располагалась бронетанковая дивизия, и назвать её Fort Trump («Форт Трамп». — RT).
Однако в ноябре 2018 года Вашингтон отверг эти планы, при этом отметив, что военное присутствие в Польше всё же будет увеличено.
Всё это будет способствовать дальнейшему обострению российско-польских отношений, считает Владимир Батюк.
«В Москве это будет воспринято как ещё одна попытка блокировать калининградские войска, соответственно, будут приниматься меры по укреплению российского военного потенциала», — подчеркнул он.
Военные закупки
Кроме размещения эскадрильи беспилотников MQ-9 Reaper и отправки в Польшу ещё 1 тыс. солдат, Вашингтон и Варшава также договорились о поставках истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Анджеем Дудой в Белом доме.
«Меня очень порадовало заявление Польши о намерении приобрести 32 американских истребителя F-35», — отметил Трамп.
О желании Варшавы приобрести F-35 в апреле уже сообщал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который отметил, что они должны будут заменить самолёты МиГ-29 и Су-22, которыми укомплектованы польские ВВС.
- Истребители США F-35
- Reuters
- © Lockheed Martin / Darin Russell
В последнее время Польша заметно активизировала закупку вооружений и военной техники у США.
Так, в феврале 2019 года Польша приобрела у Вашингтона системы залпового огня HIMARS на сумму $414 млн. В марте Варшава заключила сделку на покупку интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS стоимостью $350 млн. Эта система используется вместе с американскими системами ПРО Patriot, которые Польша закупила у американской стороны в 2018 году.
Все эти совместные проекты CША и Польши «направлены против России», их цель — подтвердить общую концепцию якобы защиты европейских народов от возможной «агрессии» со стороны Москвы, подчеркнул Андрей Кошкин. Кроме того, отметил эксперт, это связано и с тем, что правящая партия Польши поддерживает свою репутацию за счёт тесного взаимодействия с США.
«Такая активная внешнеполитическая деятельность на сближение с Вашингтоном должна принести победу внутри страны. То, что будет предоставлена возможность использовать территорию Польши для инфраструктуры, — политическое решение. Доля вложений и соответствующее затем пользование будет позже прописано в контрактах. Убеждён, что Вашингтон себя не обидит, скорее всего, пострадает Варшава», — считает Кошкин.
Польша таким образом вкладывает деньги в военную индустрию США и позволяет Вашингтону создать надежный плацдарм на границе с РФ, отметил Сергей Судаков.
При этом, по словам экспертов, новая техника и солдаты армии США у границ с Россией существенно повысят напряжённость в регионе.
«В любом случае развёртка частей подразделений и инфраструктуры, которая будет располагаться у российской границы, создаст серьёзный дисбаланс и напряжённость. Россия будет вынуждена на подобного рода угрозы реагировать зеркально», — заключил Андрей Кошкин.
- «Удар по амбициям»: почему Польша пересматривает идею о создании военной базы США
- «Реализация геополитических интересов»: как США отрабатывают оперативное развёртывание подразделений в Европе
- «Форпост противостояния с Россией»: в Польше призвали бороться с «влиянием Москвы» в странах «Восточного партнёрства»