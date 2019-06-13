США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Об этом говорится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной лидерами двух стран Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.
«Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что США и Польша планируют обмениваться информацией для реализации совместных оборонных целей.
При этом, согласно договору, Польша должна будет обеспечить инфраструктуру для размещения американских военных и техники.
В частности, в Польше планируется строительство нового аэродрома и создание нескольких центров боевой подготовки для военнослужащих обеих стран.
Ранее Трамп заявил, что Польша предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал решение США увеличить военное присутствие в Польше подтверждением «твёрдой приверженности» безопасности в Европе.