Генсек НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США увеличить военное присутствие в Польше. Об этом он написал в Twitter.

«Я приветствую сегодняшнее решение США увеличить своё военное присутствие в Польше. Это говорит о твёрдой приверженности США европейской безопасности и силе трансатлантической связи», — заявил Столтенберг.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих.

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