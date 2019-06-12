Генсек НАТО поддержал увеличение военного присутствия США в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США увеличить военное присутствие в Польше. Об этом он написал в Twitter.

«Я приветствую сегодняшнее решение США увеличить своё военное присутствие в Польше. Это говорит о твёрдой приверженности США европейской безопасности и силе трансатлантической связи», — заявил Столтенберг. I welcome today’s announcement that the United States will increase its military presence in Poland. This shows the strong commitment of the US to European security & the strength of the transatlantic bond. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 июня 2019 г. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит США базу и инфраструктуру для присутствия более чем 1 тыс. американских военнослужащих.