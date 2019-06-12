Трамп сообщил о планах Польши купить до 35 истребителей F-35

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Польша планирует закупить у Соединённых Штатов до 35 истребителей F-35, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
Трамп сообщил о планах Польши купить до 35 истребителей F-35
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Польша заказала от 32 до 35 F-35 в самой высокой модели», — сказал Трамп журналистам.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведёт работу над запросом Польши на покупку истребителей F-35.

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