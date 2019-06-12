Трамп сообщил о планах Польши купить до 35 истребителей F-35
Польша планирует закупить у Соединённых Штатов до 35 истребителей F-35, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Польша заказала от 32 до 35 F-35 в самой высокой модели», — сказал Трамп журналистам.
Ранее сообщалось, что Вашингтон ведёт работу над запросом Польши на покупку истребителей F-35.
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