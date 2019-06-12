Трамп сообщил о планах Польши купить до 35 истребителей F-35

Польша планирует закупить у Соединённых Штатов до 35 истребителей F-35, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. «Польша заказала от 32 до 35 F-35 в самой высокой модели», — сказал Трамп журналистам. Ранее сообщалось, что Вашингтон ведёт работу над запросом Польши на покупку истребителей F-35.