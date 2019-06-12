Трамп рассматривает переброску двух тысяч военных США в Польшу
- Reuters
По словам Трампа, военные могут быть перемещены из Германии, где находятся около 52 тыс. американских солдат.
Trump likely to shift 2,000 U.S. troops to Poland https://t.co/mb8owueyqF— The Washington Times (@WashTimes) 12 июня 2019 г.
При этом американский президент подчеркнул, что США не планируют наращивать присутствие военных в Европе.
Ранее Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия.
В начале июня The Financial Times писала, что численность размещённого в Польше военного контингента США, составляющая в настоящий момент около 4,5 тыс. человек, возможно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тыс. военных.