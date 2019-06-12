Трамп рассматривает переброску двух тысяч военных США в Польшу

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перевода порядка двух тысяч американских военнослужащих в Польшу из другой европейской страны по запросу польского лидера Анджея Дуды.

По словам Трампа, военные могут быть перемещены из Германии, где находятся около 52 тыс. американских солдат.

Trump likely to shift 2,000 U.S. troops to Poland https://t.co/mb8owueyqF — The Washington Times (@WashTimes) 12 июня 2019 г.

При этом американский президент подчеркнул, что США не планируют наращивать присутствие военных в Европе.

Ранее Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия.

В начале июня The Financial Times писала, что численность размещённого в Польше военного контингента США, составляющая в настоящий момент около 4,5 тыс. человек, возможно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тыс. военных.