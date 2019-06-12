Трамп рассматривает переброску двух тысяч военных США в Польшу

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перевода порядка двух тысяч американских военнослужащих в Польшу из другой европейской страны по запросу польского лидера Анджея Дуды.
Трамп рассматривает переброску двух тысяч военных США в Польшу
  • Reuters

По словам Трампа, военные могут быть перемещены из Германии, где находятся около 52 тыс. американских солдат.

При этом американский президент подчеркнул, что США не планируют наращивать присутствие военных в Европе.

Ранее Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия.

В начале июня The Financial Times писала, что численность размещённого в Польше военного контингента США, составляющая в настоящий момент около 4,5 тыс. человек, возможно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тыс. военных.

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