В небе над Балтикой: российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики ВВС США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата двух самолётов-разведчиков, которые приближались к границам РФ со стороны Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что инцидент произошёл 10 июня. В ведомстве также подчеркнули, что лётчик Су-27 соблюдал все международные нормы. По словам экспертов, активность иностранной воздушной разведки у границ России в последние годы сильно возросла. При этом на Западе часто бездоказательно обвиняют российских пилотов в якобы «небезопасных» манёврах, используя эти заявления как элемент информационной войны, полагают аналитики.

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота был поднят в воздух для перехвата американского и шведского самолётов-разведчиков в небе над Балтикой. Инцидент, о котором сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, произошёл в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что решение поднять истребитель на перехват было принято после того, как российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали в небе над нейтральными водами Балтийского моря две воздушные цели, которые приближались к государственной границе РФ.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что лётчик Су-27 сопровождал иностранные самолёты, не допуская нарушения ими границы воздушного пространства России, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Полёт российского самолёта Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Российские истребители регулярно поднимаются для перехвата и сопровождения самолётов-разведчиков и бомбардировщиков США и их союзников, осуществляющих полёты вблизи российских границ. Причём время от времени в Вашингтоне обвиняют Москву в «небезопасных» действиях во время этих воздушных манёвров. В ответ российские представители подчёркивают, что все полёты соответствуют международным нормам.

Комментируя последний инцидент, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич напомнил о том, что в последнее время существенно возросла активность иностранных разведывательных самолётов и беспилотников у границ РФ и в районах размещения российских военных объектов. Так, в 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. летательных аппаратов, около 3000 из которых — иностранные боевые самолёты (в том числе порядка 1000 самолётов-разведчиков).

«Не удивлюсь, если со стороны США снова последуют необоснованные обвинения России в «небезопасном перехвате» самолётов... Рассматриваю подобные выпады как элемент информационной войны, как попытки демонизации России», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что российская сторона продолжит защищать своё воздушное пространство, при этом соблюдая все необходимые меры безопасности.

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«Если кто-то надеется на какие-то послабления в этом отношении с нашей стороны, то совершенно напрасно. Могу только посоветовать США и НАТО не проводить свои учения в непосредственной близости от нашей границы. Тогда и не будет перехватов», — подытожил Клинцевич.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН высоко оценил деятельность российских военных по защите рубежей страны. Он назвал «очень серьёзным звонком» разведывательную активность западных стран у границ Российской Федерации и напомнил о необходимости сохранять бдительность.

«Возросшая активность стран НАТО у наших границ как в воздухе, так и на море похожа на попытку прощупать нашу оборону, прощупать нас на предмет боеготовности, выявить наши системы предупреждения, а также усыпить нашу бдительность, чтобы мы воспринимали их действия как рутину. Но может настать момент, когда в воздух поднимутся уже не самолёты-разведчики НАТО, а настоящие боевые машины», — добавил Шерин.

Добавим, что 9 июня в Балтийском море стартовали крупные учения Военно-морских сил стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019.

Boeing RC-135. Архивное фото

© U.S. Air Force / Wikipedia

По словам замглавы российского МИД Александра Грушко, на сегодняшний день руководство НАТО пытается навязать европейцам несуществующую военно-политическую повестку дня, основанную «на мифологизации угрозы с Востока».

«Это не имеет ничего общего с реальными потребностями безопасности в Европе», — заявил Грушко на форуме «Примаковские чтения».

Вместе с тем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что на фоне риторики о «российской угрозе» военные бюджеты стран НАТО растут, тогда как расходы РФ на оборону планомерно снижаются.

«Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году (он начнется 1 октября) составит $733 млрд... «Оборонительный» бюджет военного ведомства предусматривает $69 млрд на проведение операций за рубежом. На первый взгляд, относительно общей суммы это не так много, но, на минутку, это больше всего военного бюджета России или, например, Индии», — отметил Косачёв.

Он напомнил, что в 2019 году военный бюджет США больше российского в 15,1 раза. При этом за последние три года расходы РФ на оборону снизились на 19%, а в США за тот же период они выросли на 15%.

«Пресловутое сдерживание России — хороший предлог для продвижения своего влияния, обеспечения присутствия в важных регионах, давления на союзников и, конечно же, для недобросовестной конкуренции на рынках вооружений», — добавил сенатор.