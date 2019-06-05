В Минобороны прокомментировали данные о «перехвате» Су-35 самолёта США

В Минобороны России опровергают заявление 6-го флота США о «небезопасном перехвате» американского самолёта российским Су-35 над Средиземным морем.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Как указали военные, все полёты российских самолётов осуществлялись в соответствии с международными правилами.

«Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее в 6-м флоте ВМС США заявили, что Су-35 три раза перехватывал над Средиземным морем самолёт P-8A Poseidon.

Как отмечали американские военные, один перехват был небезопасным.