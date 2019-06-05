США заявили о перехвате американского самолёта российским Су-35

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Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолёт.

Как отмечается на сайте флота, военные США считают некоторые действия российского самолёта «небезопасными».

«Четвёртого июня 2019 года американский самолёт P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Первое и третье взаимодействие были признаны безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной», — указывается в заявлении.

По мнению американской стороны, во второй раз Су-35 осуществил пролёт на высокой скорости непосредственно перед американским самолётом, что создало риск для пилотов.

Военные США настаивают на том, что американский самолёт действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российские действия.

В марте истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой.

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