«Выгодно усиливать напряжённость»: в Балтийском море стартовали учения НАТО

В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля. Накануне в Литве начались манёвры сухопутных войск НАТО — в них принимают участие 4 тыс. военных из десяти стран альянса. НАТО регулярно проводит учения в Прибалтике. Эксперты указывают, что таким образом блок стремится воздействовать на политические силы в Европе. По словам аналитиков, военные стараются подчеркнуть значимость НАТО и обосновать увеличение расходов на нужды альянса.

Морские манёвры

В период с 9 по 21 июня в Прибалтике пройдут полномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2019. В них примут участие 18 стран — членов альянса. В манёврах будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тыс. военнослужащих.

Учения BALTOPS ежегодно проводятся с 1971 года под эгидой Европейского командования ВМС США (NAVEUR). В этом году руководство манёврами будет осуществляться с флагманского корабля 6-го флота США Mount Whitney.

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Командное судно прибыло в акваторию Балтийского моря в конце мая, а 6 июня к нему присоединились ещё 15 кораблей НАТО, включая десантный корабль-док Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту.

Кроме того, с апреля в Балтике на патрулировании находятся корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, в том числе американский эсминец Gravely и британский фрегат Westminster. В состав группы также входят фрегаты из Турции, Испании и Польши.

Масштаб учений BALTOPS увеличился по сравнению с 2018 годом. Тогда в них приняли участие 14 стран — членов альянса, было задействовано 37 кораблей и более 4 тыс. военнослужащих. В ходе учений отрабатывались маневрирование групп кораблей, противовоздушная оборона, высадка десанта и борьба с подводными лодками условного противника.

Корабль ВМС США Mount Whitney и корабли стран НАТО в ходе учений BALTOPS 2014

© Flickr/U.S. Department of Defense

Военный историк Борис Юлин рассказал в беседе с RT, что подобные манёвры — «инструмент политического давления альянса».

«Наступательные планы НАТО предусматривают усиление присутствия в Прибалтике и Восточной Европе. Военный блок размещает новые силы в странах бывшего СССР и Варшавского договора в нарушение прежних договорённостей о нерасширении военных структур альянса на восток. Это способ политического давления, направленного на то, чтобы заставить потенциального противника увеличить затраты на оборону и перейти к более жёсткой риторике», — отметил эксперт.

Учения сухопутных войск

8 июня в Литве начались масштабные манёвры НАТО «Железный волк — 2019», в которых принимают участие почти 4 тыс. военных и более 1 тыс. единиц техники из десяти стран, сообщило командование литовской армии.

«Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооружённых сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи», — приводит ТАСС слова представителя литовской армии Комантаса Павилёниса.

Сообщается, что в этих манёврах примут участие военные из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Польши, Чехии и Эстонии.

Учения будут проходить в течение двух недель на полигоне в районе города Пабраде в восточном регионе страны у границы с Белоруссией.

Это уже не первые манёвры, которые проводятся в Литве в последние месяцы. Так, в апреле в Пабраде прошли учения «Стремительный леопард» многонациональной боевой группы НАТО. Однако они были не такими масштабными — в них приняли участие около 650 военнослужащих, включая солдат из Германии, Норвегии, Голландии и Чехии.

Напомним, в 2017 году Североатлантический альянс развернул в Эстонии, Латвии, Литве и Польше четыре многонациональные боевые группы, которые возглавляют военные из США, Британии, Германии и Канады.

«Их присутствие даёт понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь альянс. Боевые группы НАТО являются частью самого мощного укрепления коллективной обороны Североатлантического альянса», — говорится на официальном сайте НАТО.

НАТО проводит множество учений в Прибалтике для того, чтобы поддержать мифы о военной угрозе в регионе. Такое мнение в разговоре с RT выразил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Альянс должен постоянно доказывать, что он необходим Европе, поэтому каждый год организовывает учения. Образ врага в виде России, которая якобы хочет захватить Прибалтику, нужен для того, чтобы объяснить скопление военнослужащих в регионе, а налогоплательщики продолжили выделять финансовые средства», — отметил эксперт.

«Если учения прекратятся, то Вашингтон не сможет держать Европу в узде и заставлять европейцев делать то, что хотят американцы», — добавил Кошкин.

Сезон учений

В последние месяцы учения НАТО в Прибалтике проводятся практически непрерывно. Так, с 29 апреля по 17 мая в Эстонии прошли учения «Весенний шторм», в которых были задействованы около 10 тыс. военнослужащих.

Международные учения «Железный волк»

© Вооружённые Силы Литвы

Для участия в этих манёврах Великобритания перебросила в Эстонию пять ударных вертолётов Apache. Занимавший в то время пост министра обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон тогда заявил, что причиной этого является «очень вероятная агрессия» со стороны России.

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С 13 по 25 мая в соседней Латвии прошли ещё одни манёвры вооружённых сил альянса — «Летний щит». В них участвовали около 1 тыс. военных из девяти стран. До этого в Латвии были проведены трёхнедельные учения «Молот ярости», в которых была задействована боевая группа НАТО, сформированная из британских, французских и датских подразделений.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой анонсировал совместные учения с Украиной в Чёрном море в июле.

За несколько дней до этого госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП, мотивировав это угрозой со стороны России.

«НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России», — сказал Помпео.

Борис Юлин отмечает, что руководство прибалтийских стран охотно идёт на проведение большого количества учений из-за «плачевного состояния экономики».