В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я призываю Россию проявить политическую волю и сохранить договор, вернувшись к его выполнению», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп отметил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен существующего.

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.