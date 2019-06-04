В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД
- Reuters
«Я призываю Россию проявить политическую волю и сохранить договор, вернувшись к его выполнению», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп отметил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен существующего.
Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.