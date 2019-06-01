Помпео назвал НАТО инструментом для «устрашения России»

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП, мотивировав это тем, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».
Помпео назвал НАТО инструментом для «устрашения России»
  • Reuters

Об этом сообщает Bild.

«Самое сложное решение — в руках у немецкого народа. Правительство ФРГ дало обещание о 2% (на расходы на оборону. — RT), и люди должны потребовать, чтобы правительство сдержало обещание. НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России», — сказал Помпео.

Он отметил, что Германия должна привнести хотя бы то, «что она сама пообещала».

В апреле глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти страны настроены выполнить обязательство перед НАТО по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП.

Как отмечал американский президент Дональд Трамп, США не исключают, что будут добиваться от своих союзников по НАТО выделения на оборону более 2% ВВП.

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