Против «малого НАТО»: почему Южная Корея отказывается формировать военный альянс с Японией и США
- Флаг Южной Кореи
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Южнокорейские власти считают нежелательным формирование военного альянса Республика Корея — США — Япония. Об этом сообщил 5 июня член Национального собрания Южной Кореи, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте страны Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.
«Президент Мун Чжэ Ин считает, что достаточно военно-политического альянса между Республикой Кореей и США, который поможет урегулировать проблемы Корейского полуострова, но при этом администрация нашей станы считает, что создание и укрепление альянса Республика Корея, США и Япония — нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой «малое НАТО» в Восточное Азии», — цитирует его слова РИА Новости.
Напомним, в начале июня представители США, Японии и Южной Кореи встретились на конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре. Стороны заявили о готовности укреплять трёхстороннее сотрудничество, чтобы урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Страны подписали совместное заявление, согласно которому государства будут работать над тем, чтобы добиться полного ядерного разоружения в регионе. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
«Внутриполитическая борьба и недовольство»
Нынешнее южнокорейское правительство подчёркивает, что исключает возможность военно-политического союза Южной Кореи и Японии, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.
По его словам, заявление южнокорейской стороны — своего рода ответ США, которые знают о нежелании Южной Кореи вступать в такой альянс, но всё же продолжают работать в этом направлении.
«Вашингтон уже организовал форму сотрудничества между Японией, Соединёнными Штатами и Южной Кореей, использовав проблему ядерного оружия КНДР и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно прошли трёхсторонние контакты между министрами иностранных дел и военными руководителями этих стран», — заявил эксперт.
- Член Национального собрания Южной Кореи, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте республики Сон Ён Гиль
- © UNC - CFC - USFK / Wikipedia
Заявление южнокорейского политика надо воспринимать в контексте внутриполитической обстановки, которая складывается в Южной Корее, отмечает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
«Заявление Сон Ён Гиля отражает в администрации президента Мун Чжэ Ина внутриполитическую борьбу и недовольство тем, что США сдерживают развитие значимых для Южной Кореи отношений с КНДР и одновременно пытаются примирить республику с Японией, которая в Сеуле воспринимается крайне негативно», — подчеркнул Толорая.
По его словам, напряжённые отношения с Токио — одна из основных тем внешнеполитической деятельности нынешнего руководства Южной Кореи и важный аспект во внутриполитической борьбе.
«У Сон Ён Гиля большие амбиции, он задумывается и о президентском кресле, поэтому его заявление призвано в том числе привлечь внимание к его точке зрения», — заявил эксперт.
По словам Толорая, политик представляет те силы в Южной Корее, которые хотели бы перезапуска диалога с КНДР и освобождения от американского диктата в этом вопросе.
«Заявление южнокорейского политика — это также сигнал Пхеньяну, что часть представителей южнокорейской администрации хочет восстановить с северянами отношения, это для них это важнее, чем контакты с Японией», — подчеркнул эксперт.
«Не хочет нести ответственность»
Как отмечают эксперты, в Южной Корее никогда не пойдут на военный союз с Токио, так как помнят о преступлениях Японии против корейского народа в ходе Второй мировой войны, которые японская сторона до сих пор не признала.
Так, в конце мая в Токио выступили с предложением в адрес Сеула созвать арбитраж, чтобы решить вопрос компенсаций за принудительный труд корейских рабочих в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Эти шаги японской стороны связаны с тем, что суд в Южной Корее признал законным конфискации собственности японской компании, предшественники которой в годы Второй мировой войны использовали принудительный труд. Несколько рабочих подали в суд, который присудил им около $350 тыс. Правда, сейчас из тех, кто изначально подавал иск, в живых остался только один человек.
- Колониальное правление Японии, 1915 год
- AFP
- © Dong-a Iilbo
Кроме того, спор продолжается и вокруг вопроса о системе «женщины для утешения» — формы принудительной проституции для нужд японской армии в странах Азии во времена Второй мировой. Сеул называет систему «сексуальным рабством», в то время как в Токио заявляют о том, что механизм действовал на добровольной основе, а за «услуги» девушки якобы получали вознаграждение.
Как отмечает Евгений Ким, Южная Корея категорически против военного союза с Японией в том числе и по той причине, что между странами существуют незавершённые споры со времён Второй мировой.
«Япония не хочет признавать и нести ответственность за совершённые ею преступления в тот период. Токио открещивается от того, что это была государственная политика, а не единичные случаи. Даже сейчас в японских школьных и вузовских учебниках по истории об этом нет никакой информации», — заявил Ким.
По его мнению, южнокорейцы до сих пор помнят о роли Японии в судьбе корейской нации и не хотят идти на установление тесных контактов с бывшими колонизаторами.
«Именно поэтому народ республики никогда не поддержит создание военного союза с Токио. Тем более что в таком случае Сеул был бы на подчинённых ролях», — отметил эксперт.
Как отмечает Георгий Толорая, в Южной Корее сильны антияпонские настроения, которые нельзя считать необоснованными.
«Япония играет деструктивную роль в нормализации ситуации на Корейском полуострове. Токио крайне опасается создания единой Кореи и чинит препятствия на пути межкорейского сближения», — заявил Толорая.
По его словам, Сеул, напротив, немало способствовал тому, чтобы диалог США и КНДР в рамках сингапурского саммита состоялся.
«В этом заслуга лично президента Муна, который выступил посредником в этой встрече. В то же время японская сторона была очень взволнована происходящим, тем более что Токио оказался полностью отстранённым от дипломатического процесса. Япония — это единственная страна, с которой у Ким Чен Ына не было саммита на высшем уровне и нормального взаимодействия», — констатировал эксперт.
Блоковая дисциплина
Как отмечают аналитики, Вашингтон хотел бы создать «малое НАТО» в Восточной Азии, чтобы оказывать давление на страны региона и отдавать приказы государствам, которые войдут в альянс.
Напомним, ежегодно вблизи Северной Кореи проходят крупные учения, в которых задействованы десятки тысяч американских, южнокорейских и японских военных. В ходе манёвров используют морские суда, истребители и стратегические бомбардировщики. Учения осуществляются по сценарию отражения «агрессии», а также нанесения ответного удара по «врагу», включая ввод пехотных войск на территорию противника.
Так, с 23 по 27 мая прошли совместные учения Республики Кореи, Японии, США и Австралии. Манёвры Pacific Vanguard проводились в районе американского острова Гуам в Тихом океане. В ВМС США заявили, что в рамках тренировок «оттачиваются навыки укрепления практического сотрудничества на море». В Pacific Vanguard участвовали около 3 тыс. военнослужащих, были задействованы два австрийских фрегата, два японских эсминца и один южнокорейский.
По мнению Евгения Кима, «малое НАТО» Соединённым Штатам нужно как одна из форм контроля восточных границ и давления на государства региона.
«Голубая мечта Вашингтона в течение всего периода существования Южной Кореи — создать тройственный военно-политический союз в Северо-Восточной Азии — США , Япония и Южная Корея. Если будет создан такой альянс, то он будет предполагать блоковую дисциплину: кроме доминирующего государства в лице США, все остальные будут находится на второстепенных позициях — часть их суверенитета передаётся командованию военного объединения», — заявил Ким.
- Учения Южной Кореи и США вблизи границы с КНДР, апрель 2017 года
- Reuters
- © Kim Hong-Ji
По его словам, Сеул даже вне такого альянса находится в сильной военно-политической зависимости от Соединённых Штатов.
«Сейчас Южная Корея ограничена в своём суверенитете, потому что южнокорейскими войсками управляет командование США. Именно Вашингтон определяет количество и характер военных учений. Южная Корея, может быть, и рада была бы не проводить учения вблизи КНДР, однако американская сторона настаивает на своём и не даёт Сеулу права голоса», — констатировал аналитик.
Ким также добавил, что подобный блок в случае его создания только усугубил бы ситуацию на Корейском полуострове.
«Если будет создан такой военный союз, Вашингтон просто начнёт отдавать приказы Южной Корее и Японии, которые вынуждены будут принимать участие в американских военных операциях. Кроме того, этот блок был бы в первую очередь направлен против России и Китая», — заявил эксперт.
По мнению Георгия Толорая, заявление южнокорейского политика об отказе Сеула входить в военно-политический альянс с Японией вызовет у Вашингтона раздражение.
«США это не понравится. Слова Сон Ён Гиля привлекают внимание к тому факту, что Соединённые Штаты не достигают своих целей в Восточной Азии, их позиции не усиливаются в этом регионе и нет перспектив для координации в таком формате», — заключил эксперт.
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