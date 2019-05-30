Лавров призвал избегать ультиматумов в вопросе денуклеаризации КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японскими коллегами в формате «2 + 2» призвал отказаться от ультиматумов в вопросе решения проблемы денуклеаризации КНДР.

Глава российского МИД подчеркнул, что у России и Японии близкие позиции относительно оценки ситуации на Корейском полуострове.

При этом Лавров отметил важность диалога между всеми заинтересованными сторонами для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи.

«Проблемы этого полуострова должны решаться комплексно, как через диалог между США и КНДР, между Северной и Южной Кореями, так и в контексте многосторонних усилий по формированию в Северо-Восточной Азии зоны мира и безопасности», — заявил он.

По словам Лаврова, необходимо отказаться от политики ультиматумов и начать поэтапное решение проблемы.

«Ультиматумами ничего добиться невозможно... И в этом контексте мы ознакомили наших японских коллег с теми предложениями, которые продвигают совместно Россия и Китай», — добавил российский дипломат.

Ранее в Госдепартаменте рассказали о конструктивных дискуссиях с Россией по КНДР.