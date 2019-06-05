Во Владивостоке открылся Дальневосточный российско-корейский форум

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Во Владивостоке начал работу Дальневосточный российско-корейский форум, передаёт VostokMedia.com.
Во Владивостоке открылся Дальневосточный российско-корейский форум
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Его участниками стали представители делового сообщества и политики.

Они намерены обсудить развитие рыбной отрасли, сельского хозяйства, промышленности, транспорта.

«Наше сотрудничество стало более активным, мы очень рады этому. Давайте продолжим работать в этом направлении, искать новые совместные пути развития наших отношений», — заявил президент Корейского морского института Ян Чхан Хо.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более тысячи представителей Китая приедут на Петербургский международный экономический форум.

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