Более тысячи представителей Китая приедут на ПМЭФ-2019

Более тысячи представителей Китая приедут на Петербургский международный экономический форум, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил посол КНР в России Ли Хуэй на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым в Москве.

По словам дипломата, в делегацию войдут представители министерств, провинций, государственных и частных компаний, а также представители СМИ.

«Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Петербургский международный экономический форум в июне. В прошлом году он участвовал в Восточном экономическом форуме, и мы очень рады, что в этом году он возглавит нашу делегацию на ПМЭФ», — сказал Ли Хуэй.

Ранее замглавы китайского МИД Чжан Ханьхуэй сообщил, что делегации Китая и России планируют подписать около 30 соглашений в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность ПМЭФ для российской экономики.