В Китае сообщили о планах подписать около 30 соглашений в ходе визита Си Цзиньпина в Россию

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Замглавы китайского МИД Чжан Ханьхуэй сообщил, что делегации Китая и России планируют подписать около 30 соглашений в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«Полагаю, что будет около 30 соглашений», — цитирует ТАСС Чжан Ханьхуэя.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня, он также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

25 апреля Путин прибыл в Пекин, где проходил международный форум «Один пояс — один путь». Лидеры обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические вопросы.

По итогам состоявшихся переговоров они обменялись подарками.

Политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность ПМЭФ для российской экономики.

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