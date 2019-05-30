В Китае сообщили о планах подписать около 30 соглашений в ходе визита Си Цзиньпина в Россию
«Полагаю, что будет около 30 соглашений», — цитирует ТАСС Чжан Ханьхуэя.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом 5—7 июня, он также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
25 апреля Путин прибыл в Пекин, где проходил международный форум «Один пояс — один путь». Лидеры обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические вопросы.
По итогам состоявшихся переговоров они обменялись подарками.
Политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность ПМЭФ для российской экономики.