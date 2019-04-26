Путин подарил Си Цзиньпину плакат о сотрудничестве СССР и Китая

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин по итогам состоявшихся переговоров обменялись подарками.
Путин подарил Си Цзиньпину плакат о сотрудничестве СССР и Китая
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Путин подарил плакат «Российско-китайское сотрудничество», который был создан в 1956 году художником Исааком Гринштейном.

На плакате изображены рабочие двух стран, стоящие на фоне карты СССР и Китая, на которой обозначены и соединены линией железной дороги города Москва, Пекин, Алма-Ата и Ланьчжоу.

Плакат приурочен к открытию участка Транссиба: Москва — Улан-Батор — Пекин (1 января 1956 года) и сдаче в эксплуатацию гостиницы «Пекин» в Москве.

В свою очередь Си Цзиньпин подарил Путину столовое серебро пекинской гостиницы «Дружба»: чашку, тарелку, палочки и ложку, на которых выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии. Российский лидер также получил в подарок керамическую копию статуэтки «Легендарный скакун на Великом шёлковом пути». Оригинал хранится в Национальном музее Китая в Пекине.

25 апреля Путин прибыл в Пекин, где проходит международный форум «Один пояс — один путь».

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