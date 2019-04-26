Экономическое сотрудничество и борьба с санкциями: о чём будут говорить Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине

Президент России Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 26 апреля в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Переговоры лидеров двух стран будут иметь большое значение для проекта по сопряжению ЕАЭС и Шёлкового пути, считают эксперты. По мнению аналитиков, Путин и Си Цзиньпин могут обсудить развитие транспортного сообщения между РФ и Китаем, переход на национальные валюты при взаиморасчётах, поставки сжиженного природного газа из РФ в КНР, борьбу с санкционной политикой США и кризис на Корейском полуострове.

Президент России Владимир Путин находится с визитом в Китае, где пробудет два дня — 26 и 27 апреля. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь», а также встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом накануне сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Все контакты двусторонние будут 26 апреля, — цитирует Ушакова ТАСС. — Первое и, конечно, самое главное — это переговоры с китайским руководством, с председателем КНР Си Цзиньпином».

Как отмечал ранее посол России в КНР Андрей Денисов предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина станет уже 28-й по счёту.

Российский лидер прибыл в столицу Китая из Владивостока, где 25 апреля он провёл переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщил Юрий Ушаков, в Пекине Владимира Путина ждёт насыщенная программа.

В частности, президент России вместе с председателем КНР выступит на церемонии открытия форума «Один пояс — один путь». Владимир Путин расскажет о российском видении интеграционных процессов в Евразии и важности строительства Евразийского Союза.

«Также президент затронет тему строительства Большого Евразийского партнерства», — отметил Юрий Ушаков.

Кроме того, в первый день форума в Китае президент России проведёт ряд двухсторонних встреч: с президентами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра Ильхамом Алиевым, Александром Вучичем, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Никосом Анастасиадисом, а также с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

В ходе визита главы российского государства в Пекин, как проинформировал журналистов Юрий Ушаков, китайская сторона планирует вручить Владимиру Путину диплом почётного доктора университета Цинхуа. Выпускником этого вуза является Си Цзиньпин.

Напомним, второй международный форум «Один пояс— один путь» проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. В нём примут участие 38 руководителей стран и правительств.

«Продолжат искать консенсус»

Вопрос сопряжения проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы «Один пояс — один путь» станет ключевым на предстоящих переговорах российского и китайского лидеров, рассказал Юрий Ушаков.

По его словам, 26 апреля Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят «сопряжение Евразийского экономического союза и Экономического пояса «Шёлкового пути», вопрос о переводе в практическую плоскость большого евразийского партнерства с участием не только ЕврАзЭС, но и ШОС, и АСЕАН».

Официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн почти за неделю до встречи называл это направление сотрудничества перспективным.

«Благодаря этому увеличатся потоки инвестиций между двумя странами, расширятся масштабы двустороннего стратегического сотрудничества, более интенсивно будет протекать взаимодействие на уровне регионов», — подчеркнул Гао Фэн.

Флаги ЕАЭС

РИА Новости

© Табылды Кадырбеков

По его словам, контакты России и Китая в экономической и торговой областях будут только укрепляться.

«Если проанализировать ситуацию с начала 2019 года, можно сделать выводы, что торгово-экономическое взаимодействие между Китаем и Россией не может ослабнуть, и в дальнейшем будет только ещё более динамичным и интенсивным», — цитирует его ТАСС.

Предстоящий визит российского президента в Пекин говорит, в первую очередь, о том, что Россия по-прежнему стремится поддерживать тесное сотрудничество с Китаем и дорожит им, считает директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский.

«На встрече стороны будут обсуждать условия реализации проекта по сопряжению Евразийского экономического союза и китайских региональных проектов. Россия и Китай продолжат искать консенсус в этом направлении», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, в проекте заинтересованы обе стороны.

«России он поможет обеспечить стабильный и динамичный экономический рост в ЕАЭС. Китай, в свою очередь, намерен продвигать свои товары на рынок Евразийского экономического союза, что для республики особенно актуально в условиях санкционного давления США», — заявил Воскресенский.

Дополнительные дивиденды

По словам Юрия Ушакова, на переговорах российский и китайский лидеры также обсудят вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Однако будет подписано лишь несколько документов по экономическому сотрудничеству.

Причина, как пояснил помощник российского лидера, в том, что уже в июне пройдёт государственный визит в Россию Си Цзиньпина, приуроченный к 70-летию установления дипотношений с КНР. Основной пакет документов по развитию отношений между Россией и Китаем было решено подписать именно в начале лета, в более торжественной обстановке, чем позволяют условия пекинского форума.

Как отмечает Алексей Воскресенский, Путин и Си Цзиньпин могут затронуть вопрос реализации проекта «Сила Сибири», а также поставок российского СПГ в Китай.

«Москва и Пекин на предстоящей встрече, вероятно, обсудят цену на голубое топливо, которое будет экспортироваться Россией по «восточному» маршруту. РФ расширяет торговлю сжиженным природным газом в КНР, и этот сегмент также будет интересовать китайских коллег на саммите», — отметил Воскресенский.

По его словам, увеличение поставок российского СПГ в КНР предполагает также развитие высоких технологий, и как следствие — дополнительные дивиденды от коммерческой деятельности.

«Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали договор на поставку российского голубого топлива в мае 2014 года. Документ предполагает экспорт в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Также планируется, что трубопроводы будут наполнять проектируемую станцию по производству СПГ для экспорта.

Россия может стать лидером среди поставщиков в Китай природного газа за счёт запуска проекта «Сила Сибири» в конце текущего года. Об этом заявил 19 апреля российский посол в КНР.

Газопровод проекта «Сила Сибири»

РИА Новости

© Алексей Никольский

Кроме того, Китай и Россия сотрудничают и в области добычи сжиженного газа. Так, CNPC принадлежат 20% акций ОАО «Ямал СПГ».

«В 2018 году он вышел на полную мощность — 16,5 млн тонн сжиженного природного газа в год, выполнены первые поставки в Китай, Индию, Испанию и Бразилию», — заявлял ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Сотрудничать ещё более эффективно»

По мнению экспертов, делегации России и Китая обсудят вопрос развития транспортного сообщения между двумя государствами, включая возведение соответствующей инфраструктуры и осуществление прямых авиаперевозок.



В начале апреля китайские власти сообщили о продвижении работ по введению в эксплуатацию моста через Амур.

«К настоящему моменту объект в целом завершён. На следующей стадии по мосту проложат рельсы», — отмечается на сайте администрации провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.

По информации ведомства, сооружение позволит Китаю, России и Монголии взаимодействовать ещё более активно. В частности, речь идёт о формировании совместного экономического коридора трёх стран.

Мост связывает село Нижнеленинское Еврейской автономной области и городской уезд Тунцзян на северо-востоке Китая, его длина составляет больше двух километров.

Кроме того, Китай заинтересован в расширении авиасообщения с Россией. Так, в феврале секретарь парткома города Санья Тун Даочи заявил о намерении правительства курортной провинции Хайнань увеличить количество прямых авиарейсов из и в Россию.

Макет самолёта CR929

Twitter

© @UAC_Russia

«Мы придаём большое значение прямому сообщению с Россией. В будущем мы планируем открыть прямые рейсы с ещё большим количеством российских городов. Это Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Уфа, Сургут, Якутск и другие», — отметил секретарь.

Сейчас осуществляются восемь прямых авиарейсов из Санья в российские города.

Как отмечает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, Путин и Си Цзиньпин могут обсудить перспективы увеличения числа прямых авиамаршрутов между Россией и Китаем, а также проблемы, которые этому препятствуют.

«С китайской стороны постоянно поступают предложения расширить сеть авиасообщения с РФ за счёт создания новых маршрутов. Китайские перевозчики готовы наращивать сотрудничество в этой области, не оглядываясь на уровень загрузки, в то время как российские компании сейчас не могут себе этого позволить», — заявил Санакоев в разговоре с RT.

Однако, по его мнению, у сторон есть все шансы, чтобы разрешить эти трудности и увеличить количество прямых авиалиний.

«За счёт создания совместных авиакомпаний регионального уровня можно было бы решить эти проблемы. Такие структуры на базе Шанхайской организации сотрудничества позволили бы создать ещё более разветвлённое авиасообщение», — объяснил эксперт.

Санакоев также добавил, что вопросы строительства транспортной инфраструктуры, связывающей Россию и Китай, нуждаются в дополнительном обсуждении. По его мнению, это позволило бы сторонам «сотрудничать в данной области ещё более эффективно».

Стратегические консультации

Президент России и председатель КНР могут затронуть на предстоящей встрече и вопросы международной повестки, в частности, борьбу с санкционной политикой США и кризис на Корейском полуострове, считают аналитики.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина будут «обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, актуальные региональные и международные проблемы».

По мнению Сергея Санакоева, вероятность того, что на саммите Путина и Си Цзиньпина может обсуждаться вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, крайне высока. Председатель КНР будет первым, с кем Владимир Путин встретится после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Москва и Пекин играют ведущую роль в урегулировании кризиса в этом регионе за счёт поддержки ряда совместных проектов Южной Кореи и КНДР, отмечает Санакоев.

«Благодаря инициативам России и в том числе российско-китайскому сотрудничеству речь идёт о таких уникальных проектах, как транскорейская железная дорога, строительство энергомоста, возведение газопровода через территорию КНДР в Южную Корею. Всё это приводит к интеграционным процессам, позволяющим говорить о возрождении мира на полуострове, в котором нуждаются как страны региона, так и вся планета», — подчеркнул эксперт.

По его словам, российско-китайский подход не имеет ничего общего с действиями Вашингтона, который всё время шантажирует Пхеньян и угрожает уничтожить Северную Корею, если она не станет ликвидировать ядерное оружие.

«Диалог с Кимом у Путина и Си Цзиньпина гораздо более дружелюбный и партнёрский, чем у президента США Дональда Трампа. Россия и Китай могли бы договориться на предстоящей встрече о конкретных шагах по урегулированию кризиса на Корейском полуострове, а также о том, как гарантировать мир в регионе», — заявил Санакоев.

А потому Москва и Пекин могут попытаться сообща спасти ситуацию на Корейском полуострове после недавнего неудачного саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое, считает эксперт.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© KCNA via REUTERS

«Мир не должен быть заложником опасной ситуации, сложившейся на Корейском полуострове из-за того, что Трамп не смог договориться с Кимом и провалил переговоры во Вьетнаме. Россия и Китай не намерены наблюдать со стороны, как кризис будет приобретать ещё большие масштабы — Путин и Си Цзиньпин возьмут инициативу в свои руки», — констатировал Санакоев.

Он также добавил, что лидеры двух стран обсудят возможные методы борьбы с санкционными действиями Запада против России и Китая.

«Российская и китайская стороны смогут договориться, как им противодействовать недружественным нападкам США и их сателлитов. В частности, речь может пойти о переходе на национальные валюты во взаиморасчётах, создании общих интернет-систем и облачных технологий», — заключил Санакоев.