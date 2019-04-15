Посол КНР назвал условия увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд
- AFP
«Для этого надо активизировать двустороннее деловое сотрудничество, упрочить взаимодействие по энергоресурсам и в других традиционных областях, освоить новые источники роста в сфере высоких технологий и финансов», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он добавил, что новыми факторами роста станут сельское хозяйство и трансграничная электронная коммерция.
«90% российских трансграничных товаров импортированы из Китая. Почта России уже увеличила интенсивность использования авиалиний в Китай и нарастила их количество», — добавил посол.
Он также отметил, что к дальнейшему росту товарооборота будет вести оптимизация структуры торговли.
В январе стало известно, что товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд.