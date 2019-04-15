Посол КНР назвал условия увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд

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Россия и Китай должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд, заявил посол КНР в России Ли Хуэй.
Посол КНР назвал условия увеличения товарооборота с Россией до $200 млрд
  • AFP

«Для этого надо активизировать двустороннее деловое сотрудничество, упрочить взаимодействие по энергоресурсам и в других традиционных областях, освоить новые источники роста в сфере высоких технологий и финансов», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что новыми факторами роста станут сельское хозяйство и трансграничная электронная коммерция.

«90% российских трансграничных товаров импортированы из Китая. Почта России уже увеличила интенсивность использования авиалиний в Китай и нарастила их количество», — добавил посол.

Он также отметил, что к дальнейшему росту товарооборота будет вести оптимизация структуры торговли.

В январе стало известно, что товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд.

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