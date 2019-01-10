Товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что по состоянию на середину декабря 2018 года товарооборот России и Китая превысил $100 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фэна, это «исторический рекорд».

Отмечается, что окончательные данные будут опубликованы позднее.

Он добавил, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнёров Китая по динамике роста товарооборота.

В конце декабря глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объёма иностранных вложений в регион.

В июне 2018 года сообщалось, что Минвостокразвития подготовило программу по сотрудничеству России и Китая на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.