Товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд

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Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что по состоянию на середину декабря 2018 года товарооборот России и Китая превысил $100 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.
Товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд
  • AFP

По словам Фэна, это «исторический рекорд».

Отмечается, что окончательные данные будут опубликованы позднее.

Он добавил, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнёров Китая по динамике роста товарооборота.

В конце декабря глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объёма иностранных вложений в регион.

В июне 2018 года сообщалось, что Минвостокразвития подготовило программу по сотрудничеству России и Китая на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

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