Товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд
- AFP
По словам Фэна, это «исторический рекорд».
Отмечается, что окончательные данные будут опубликованы позднее.
Он добавил, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнёров Китая по динамике роста товарооборота.
В конце декабря глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объёма иностранных вложений в регион.
В июне 2018 года сообщалось, что Минвостокразвития подготовило программу по сотрудничеству России и Китая на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.