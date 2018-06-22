Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и КНР на Дальнем Востоке

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Минвостокразвития подготовило программу по сотрудничеству России и Китая на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, заявил глава ведомства Александр Козлов.

«Минвостокразвития подготовило программу российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. В документе зафиксированы цели по торговле и инвестициям, с четкой ответственностью и сроками по каждому направлению», — цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что подписание документа планируется в присутствии российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Пекин способны достигнуть уровня товарооборота в $200 млрд к 2020 году.

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