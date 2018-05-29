В МИД заявили, что Россия и Китай способны достигнуть уровня товарооборота в $200 млрд к 2020 году

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Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Пекин способны достигнуть уровня товарооборота в $200 млрд к 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Китай стал основным торгово-экономическим партнёром России.

«Я полагаю, что реализация поставленной лидерами (стран. — RT) задачи доведения двустороннего товарооборота до 2020 года до уровня $200 млрд вполне осуществима», — уточнил Моргулов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году объём товарооборота между Россией и Китаем может вырасти до исторического максимума и составить $100 млрд.

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН оценил рост товарооборота между странами.

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