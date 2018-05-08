Эксперт оценил рост товарооборота России и Китая
«Если рассматривать товарооборот России с Западом, то мы поставляем энергоресурсы и в ответ получаем потребительские товары. Собственно говоря, с Китаем сегодня у нас идёт такая же структура», — заявил эксперт.
По его словам, разница лишь в том, что производственные возможности КНР на порядок выше, чем европейские.
Как отметил Островский, если посмотреть на потенциал китайской экономики, то на данный момент по паритету покупательской способности Китай занимает первое место в мире, а ВВП достигает 7%.
«Экономический потенциал Китая сегодня намного больше, чем у Европы», — добавил он.
Ранее заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев прокомментировал противостояние Китая и США.