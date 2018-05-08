Эксперт оценил рост товарооборота России и Китая

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН оценил рост товарооборота России и КНР.

«Если рассматривать товарооборот России с Западом, то мы поставляем энергоресурсы и в ответ получаем потребительские товары. Собственно говоря, с Китаем сегодня у нас идёт такая же структура», — заявил эксперт.

По его словам, разница лишь в том, что производственные возможности КНР на порядок выше, чем европейские.

Как отметил Островский, если посмотреть на потенциал китайской экономики, то на данный момент по паритету покупательской способности Китай занимает первое место в мире, а ВВП достигает 7%.

«Экономический потенциал Китая сегодня намного больше, чем у Европы», — добавил он.

Ранее заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев прокомментировал противостояние Китая и США.