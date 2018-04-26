Эксперт прокомментировал противостояние Китая и США

Заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал противостояние Китая и США.

«На наших глазах сейчас разворачивается если не полномасштабная торговая война, то как минимум война нервов», — заявил эксперт.

По его словам, КНР является огромным, ёмким и привлекательным рынком для компаний всего мира, и уже почти все американские производители товаров повседневного спроса присутствуют на нём и обладают доступом к более чем миллиарду потенциальных потребителей.

Как отметил Карнеев, возможные ответные меры Пекина могут оказаться довольно болезненными для компаний из США.

«Если лидер Китая Си Цзиньпин пойдёт на уступки, сравнимые с уступками Японии, то внутри страны его никто не поймёт, так как он позиционирует себя сторонником жёсткой внешней политики и говорит о необходимости отстаивать национальные интересы», — добавил эксперт.

Ранее в Китае заявили, что подготовили ответные меры на любые односторонние действия США.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН рассказал о новом торговом противостоянии США и Китая.