В Китае заявили, что подготовили ответные меры на любые односторонние действия США
«Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», — цитирует его РИА Новости.
Гао Фэн выразил надежду на то, что «США будут предпринимать больше действий в соответствии с нормами экономического развития».
В марте американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».
В ответ Китай увеличил пошлины до 15% на 120 наименований товаров, импортируемых из США, и до 25% на восемь наименований. Позднее в Пекине заявили об увеличении пошлин до 25% ещё на 106 наименований товаров из США.