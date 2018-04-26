В Китае заявили, что подготовили ответные меры на любые односторонние действия США

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Китай подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия Соединённых Штатов. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

«Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», — цитирует его РИА Новости.

Гао Фэн выразил надежду на то, что «США будут предпринимать больше действий в соответствии с нормами экономического развития».

В марте американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

В ответ Китай увеличил пошлины до 15% на 120 наименований товаров, импортируемых из США, и до 25% на восемь наименований. Позднее в Пекине заявили об увеличении пошлин до 25% ещё на 106 наименований товаров из США.

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