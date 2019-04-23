«Новый информационный порядок»: Россия и Китай обсудили медиавзаимодействие на новых технологических платформах

Россия и Китай обсудили на форуме в Пекине перспективы укрепления медиавзаимодействия на новых технологических платформах. Речь, прежде всего, шла о развитии вещания через связь пятого поколения 5G в формате 4К, который даёт изображение с вдвое большим разрешением, чем у FullHD. Консультации прошли на полях состоявшейся 22 апреля профильной медиа-конференции стран инициативы «Одного пояса, одного пути».

Организатором конференции выступила китайская сторона, и это не случайно: именно КНР на сегодня является одним из глобальных лидеров внедрения связи пятого поколения. По прогнозу Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA), к 2025 году Китай обгонит Европу и США вместе взятых по количеству абонентов мобильной связи пятого поколения (5G). К середине следующего десятилетия в КНР будет насчитываться 460 млн абонентов 5G, в Европе — 205 млн, в США — 187 млн. Ранее министерство промышленности и информационных технологий КНР выступило с прогнозом, что в период с 2020 по 2025 год национальные операторы связи потратят на развитие сетей 5G до 1,5 трлн юаней ($225 млрд), а их доходы от внедрения связи пятого поколения достигнут 1,9 трлн юаней ($285 млрд). Развитие связи 5G позволит создать в Китае 3 млн новых рабочих мест.

Открывая форум, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подчеркнул, что китайские медиа рассматривают внедрение 5G как историческую возможность развития. Они готовы продвигать взаимодействие со СМИ стран «Одного пояса, одного пути», запуская всё новые проекты на принципах совместных консультаций, совместного осуществления и совместного использования.

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн

© Медиакорпорация Китая

Российские медиа продемонстрировали повышенной интерес к опыту Китая во внедрении технологий 5G в СМИ. «Мы полагаем, что изучение китайской практики по подготовке отрасли производителей и вещателей контента к запуску 4К/5G будет крайне полезным, а особенно нами будет востребован обмен опытом с коллегами в Медиакорпорации Китая по изучению потребностей аудитории, анализа данных медиа-потребления и разработке различных сервисов», — заявил в видеообращении к участникам форума генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. По его словам, сейчас этот опыт для России особенно актуален.

«В течение ближайших месяцев (в России) завершается процесс отключения аналогового телерадиовещания. Высвобождаемый частотный ресурс позволит интенсифицировать развитие связи пятого поколения, а значит, создание нового формата телевещания и накопление библиотеки контента сверхвысокой чёткости становятся для нас стратегическими задачами», — подчеркнул Добродеев.

Вместе с тем, стороны отметили важность наращивания сотрудничества не просто в сфере коммуникационных технологий, но и в обмене контентом. «Проявляя внимание к новым технологиям, мы не откажемся от совершенствования содержательной части контента. Потому что убеждены: не наша цель распространять контент даже в суперсовременной технологической упаковке, если речь идет о низкопробной информации», — заявил генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.

В сфере обмена контентом сотрудничество России и Китая «уже вышло на принципиально новый уровень», считает директор по внешним коммуникациям SPB TV Денис Перепелицын. По его словам, уже достигнуты прорывные договоренности в обмене гуманитарным контентом.

«В Китае убраны лимиты на распространение российского анимационного и художественного контента: как в кинопрокате, так и на телевидении. Более того, есть уже договоренности не просто о ретрансляции российского контента в китайских медиа, но и о совместном производстве и совместной коммерческой эксплуатации. В ближайшее время планируются очередные соглашения российских и китайских СМИ по сотрудничеству и совместному производству», — сообщил он.

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев

© Медиакорпорация Китая

Напомним, что Россия и Китай уже этим летом намерены представить программу двустороннего медиа-сотрудничества в цифровой сфере на 2019-2020 годы. «В неё войдут более 100 мероприятий в таких сферах, как подготовка медиа-специалистов, разработка новых технических решений и программного обеспечения, наращивание сотрудничества между онлайн-платформами», — сообщил ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

По итогам нынешней конференции была подписана «Инициатива коммуникационных инноваций 5G+4K для медиа-сообщества «Одного пояса, одного пути». В документе, в частности, закреплено намерение сторон о «взаимном дополнении преимуществами в развитии телевизионного контента в формате 4К… взаимном продвижении связи 5G и других средств коммуникации для поддержки конвергентных медиа, создания новых платформ и наращивания преимуществ в сфере новых коммуникаций». Участники форума постановили «расширять медиа-сообщество «Одного пояса, одного пути», продвигать взаимодействие для усиления взаимопонимания… и поддержки совместного развития».

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев подчеркнул: «Один Пояс, один путь» даёт нам ещё один импульс в установлении нового, справедливого мирового информационного порядка. По пути обоих маршрутов «Одного пояса, одного пути» — сухопутного и морского — возникают мощные транспортные и логистические хабы, новые глубоководные порты. Они с неизбежностью станут генераторами экономических и политических новостей. Средой распространения этих новостей в первую очередь будут платформы, которые находятся вне контроля тех, кто сегодня формирует информационную повестку дня и навязывает миру свою оценку происходящего. Таким образом, новый информационный порядок является необходимым условием построения более справедливого, многополярного мира».