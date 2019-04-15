Эксперт оценил заявление посла КНР об условиях увеличения товарооборота с Россией

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление посла КНР в России Ли Хуэя о том, что Россия и Китай должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд.

«Если товарооборот превзошёл $100 млрд, то, наверное, можно ставить следующие, более амбициозные задачи… Что касается намерения китайского посла — его можно только приветствовать, и надо понимать, что для многих российских производителей, особенно мелких и средних, китайский рынок является очень важной задачей, потому что Китай начинает потреблять всё больше и те, кто сейчас сможет закрепиться на этом рынке, очевидно получают доступ к тому, что называется перспективой», — отметил Брутер.

Эксперт также добавил, что кроме основных направлений сотрудничества, упомянутых послом, перспективными также являются строительство и транспорт, особенно в свете китайской программы «Один пояс и один путь».

Кроме того, он отметил, что китайское производство могло бы использовать российские технологии.

«Китайский рынок, как первичный, является очень перспективным, и если Китай сможет внедрить данные идеи, это будет полезно и для Москвы, и для Пекина», — заключил Брутер.

Ранее посол КНР в России заявил, что Россия и Китай должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд.

Он добавил, что новыми факторами роста станут сельское хозяйство и трансграничная электронная коммерция.