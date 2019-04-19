В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
«Второй форум «Один пояс, один путь» пройдёт в Пекине 25-27 апреля, он станет главным международным мероприятием в Китае в этом году. В работе форума примут участие 37 лидеров государств и правительств», — цитирует РИА Новости Ван И.
Он также отметил, что в форуме планируют принять участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Ранее Ван И сообщил, что в этом году российский лидер Владимир Путин поучаствует в форуме «Один пояс — один путь».