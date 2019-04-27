Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические вопросы.
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии
  • Reuters

«Сверили часы по тем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международной линии. Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он отметил, что между лидерами России и Китая обсуждалось «отношение к попыткам третьих стран... незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах».

25 апреля Путин прибыл в Пекин, где проходит международный форум «Один пояс — один путь».

Путин и Си Цзиньпин по итогам состоявшихся переговоров обменялись подарками.

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