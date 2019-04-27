Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии
- Reuters
«Сверили часы по тем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международной линии. Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Он отметил, что между лидерами России и Китая обсуждалось «отношение к попыткам третьих стран... незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах».
25 апреля Путин прибыл в Пекин, где проходит международный форум «Один пояс — один путь».
Путин и Си Цзиньпин по итогам состоявшихся переговоров обменялись подарками.