Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические вопросы.

«Сверили часы по тем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международной линии. Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он отметил, что между лидерами России и Китая обсуждалось «отношение к попыткам третьих стран... незаконно обеспечивать себе более конкурентные условия в международных делах».

25 апреля Путин прибыл в Пекин, где проходит международный форум «Один пояс — один путь».

Путин и Си Цзиньпин по итогам состоявшихся переговоров обменялись подарками.