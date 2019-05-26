«Кроме диалога, вариантов нет»: с чем связано смягчение риторики Трампа в отношении КНДР

Дональд Трамп заявил, что предпринятые Северной Кореей ракетные пуски не вызывают у него опасений, и выразил уверенность в продолжении диалога между США и КНДР. Слова главы Белого дома вступают в противоречие с позицией его советника по национальной безопасности Джона Болтона и даже правительства Японии, где сейчас находится с визитом американский лидер. Официальный Токио и советник президента США считают, что северокорейские ракетные испытания — серьёзное нарушение резолюций Совбеза ООН. По мнению экспертов, смягчение риторики американского президента связано с тем, что он крайне заинтересован если не в возобновлении приостановленного диалога с Ким Чен Ыном, то хотя бы в создании видимости наличия переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние ракетные пуски КНДР не вызвали у него больших опасений, несмотря на то что двумя днями ранее его советник по национальной безопасности Джон Болтон назвал эти испытания нарушением резолюций ООН.

«Северная Корея осуществила стрельбы из небольших видов оружия, это вызвало беспокойство у кого-то из моих людей, но не у меня... Я полон уверенности, что председатель Ким Чен Ын сдержит данное мне обещание», — сообщил Трамп в своём Twitter.

При этом американский президент добавил, что его позабавило, как Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) охарактеризовало бывшего вице-президента Джо Байдена. После того как 18 мая кандидат на пост президента США от демократов во время одного из своих предвыборных митингов раскритиковал Трампа за переговоры с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, ЦТАК назвало американского политика «глупцом с низким IQ» и «кретином, не обладающим даже элементарными человеческими качествами».

Правда, Трамп приписал эти фразы самому Ким Чен Ыну.

«А ещё у меня вызвало улыбку то, что он обозвал Джо Байдена, этого обитателя болота, человеком с низким IQ и ещё кое-как похуже. Может, это был сигнал для меня?» — поинтересовался Трамп.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.

Американские СМИ отмечают, что позиция президента США входит в противоречие не только с линией его главного советника по вопросам нацбезопасности, но и с позицией правительства Японии, которое ранее обвинило КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН.

Напомним, 4 мая Северная Корея провела испытательный пуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. 9 мая южнокорейские военные заявили, что засекли запуск ещё двух ракет малого радиуса действия в КНДР. Ранее в апреле в ЦТАК сообщили об испытаниях нового типа тактического оружия с «мощной боеголовкой».

Джон Болтон

Reuters

© Michelle McLoughlin

Ряд телеканалов и медиаперсон раскритиковали позицию президента, обвинив его в излишней мягкости к Северной Корее. Так, по мнению ABC News, Трамп «защищает диктатора», а Daily Beast иронизирует, что президента не беспокоят северокорейские ракетные испытания, «потому что Ким Чен Ын продемонстрировал свою лояльность, издеваясь над Джо Байденом».

«Ну и кто этой стране верен, а кто нет?» — задался в своём Twitter риторическим вопросом неоконсервативный публицист Билл Кристол, который ужаснулся тому, «что жестокий тоталитарный диктатор, чьи руки испачканы кровью американцев», вызывает у Трампа улыбку.

Trump reports that he smiles when a brutal totalitarian dictator, with American blood on his hands, mocks the recent vice president of the United States. Who is and isn't loyal to this country? https://t.co/SY998VgjRQ — Bill Kristol (@BillKristol) 25 мая 2019 г.

Журналистка Ана Мари Кокс, известная сотрудничеством с рядом крупных СМИ — от The Washington Post до MTV, и вовсе прибегла к аллюзии на ставшую крылатой цитату американского поэта Томаса Элиота: «Вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип».

«Вот так и кончится мир: «вызвало беспокойство у кого-то из моих людей и других, но только не у меня», — написала Кокс.

And this is how the world ends, “disturbing some of my people, and others, but not me.” https://t.co/1tLPkoH3HD — ana marie cox (@anamariecox) 25 мая 2019 г.

Умеренный Трамп

Заявления Трампа прозвучали после того, как в Пхеньяне в очередной раз резко раскритиковали позицию Соединённых Штатов по переговорам с КНДР. 24 мая ЦТАК, цитируя Министерство иностранных дел Северной Кореи, отметило: состоявшийся в конце февраля саммит американского и северокорейского лидеров в Ханое завершился провалом из-за действий Соединённых Штатов.

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Пока США не изменят своего жёсткого подхода, «корейско-американский диалог никогда не сможет возобновиться, а перспективы решения ядерного вопроса будут столь же отдалёнными», заявил представитель северокорейского МИД.

За две недели до этого заявления США арестовали северокорейское судно Wise Honest якобы за нарушение санкционного режима.

Напомним, что по итогам саммита в столице Вьетнама президент США Дональд Трамп назвал причиной его преждевременного завершения требования КНДР по снятию санкций. США же традиционно выступают за то, чтобы отказаться от ограничительных мер в отношении КНДР лишь после полной денуклеаризации страны.

После встречи во Вьетнаме Пхеньян несколько раз атаковал позицию США, выдвигая условия для возобновления разговора. Так, в марте замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР откажется от диалога с США, если Вашингтон не пойдёт на уступки. В апреле Ким Чен Ын лично заявил, что даёт Вашингтону срок до конца года на то, чтобы он пересмотрел свой подход к разговору с КНДР.

После этого МИД КНДР в свойственной ему манере вновь раскритиковал заявление Джона Болтона, призвавшего Пхеньян принять стратегическое решение по отказу от ядерного оружия, чтобы провести вновь встречу Трампа и Ким Чен Ына. Цой Сон Хи назвала тогда слова Болтона «непривлекательными и одурелыми».

Ким Чен Ын

Reuters

© Pyeongyang Press Corps/Pool

Дональд Трамп при этом предпочёл не отвечать на прямые оскорбления в адрес своего советника. В марте он даже заявил, что не стал вводить новые односторонние санкции против КНДР, несмотря на предложения со стороны Министерства финансов.

4 мая Трамп выразил уверенность, что «сделка» с КНДР состоится, заявив, что Ким «знает, что я на его стороне». Сразу после сообщений о ракетных пусках в начале мая американский лидер также не стал осуждать северокорейскую сторону, заявив, что КНДР хочет переговоров, но пока к ним не готова.

«Никто этому не рад, но мы изучаем и посмотрим... Отношения продолжаются», — прокомментировал Трамп сообщения о запусках северокорейских ракетных снарядов.

Нет альтернатив

Как подчеркнули в разговоре с RT эксперты, позиция Трампа, разительно контрастирующая с его реакцией на ракетные испытания КНДР в прошлом, вызвана стремлением сохранить возможности для диалога Вашингтона и Пхеньяна.

«Трамп понимает, что никаких других вариантов, кроме диалога с КНДР, у него нет. И признать, что эти пуски были крупным событием, означает закрыть путь для дальнейших переговоров. То есть он должен делать вид, что ситуация продолжает находиться под контролем, чтобы двигаться вперёд», — заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, в свою очередь, отмечает, что «формально Северная Корея запустила ракеты малой дальности, которые могут считаться, а могут не считаться баллистическими ракетами».

Взлёт ракеты КНДР

Reuters

© KCNA

«Сторонники разрыва диалога зацепились за это и заявили, что пуски — это нарушение резолюции ООН. Однако, с точки зрения Трампа, нарушениями можно считать лишь запуски межконтинентальных ракет или ракет средней дальности», — заявил Асмолов в разговоре с RT.

Политолог отмечает, что согласовать американские и северокорейские позиции очень сложно — никто не хочет идти на уступки.

«Некоторые эксперты считают, что Ким и Трамп поняли: у ситуации действительно нет выхода, но её неформально можно поставить на паузу», — рассказал Константин Асмолов.

При этом Василий Кашин полагает, что сейчас США и КНДР «прощупывают друг друга на предмет слабости». Но в Вашингтоне постепенно складывается понимание, что вариант с полным отказом КНДР от ядерного оружия не пройдёт.

«США, скорее всего, пойдут на некоторое ослабление санкций, в ответ на это Северная Корея поступится минимумом своих военных возможностей», — считает аналитик.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким подчёркивает, что Дональду Трампу перед выборами 2020 года нельзя демонстрировать избирателям, что политика сближения с Северной Кореей потерпела крах. Поэтому сейчас он крайне заинтересован в возобновлении диалога.

«Дональду Трампу нужно в следующем году повторно избираться президентом, поэтому звучат противоречивые заявления. То обвиняют северокорейцев, то Трамп говорит, что они ничему не угрожают, — заявил Ким в беседе с RT. — Если ему удастся договориться с Ким Чен Ыном, это будет плюсом для его избирательной кампании».

В поисках помощи

Однако чтобы сдвинуть с мёртвой точки диалог с КНДР, США приходится обращаться за помощью к другим странам, отмечают эксперты.

Так, 25 мая Джон Болтон поддержал идею японского премьер-министра Абэ Синдзо провести переговоры японского лидера с Ким Чен Ыном. По мнению советника Трампа, «это будет во многом способствовать решению ядерной и ракетной проблемы Северной Кореи».

Ведутся переговоры и с Россией. 3 мая проблему денуклеаризации Корейского полуострова среди прочих тем обсуждали в первом за долгие месяцы телефонном разговоре Дональд Трамп и Владимир Путин. До этого, комментируя результаты переговоров Путина и Ына во Владивостоке, американский президент заявил, что приветствует заявление российского лидера по КНДР.

Также по теме Киму — мир: как Россия может усадить за стол переговоров КНДР и США Совбез ООН ввёл дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Проект резолюции по КНДР был предложен Соединёнными Штатами. В то...

10 мая высокопоставленный представитель Госдепа сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон ведут «конструктивные дискуссии» по Северной Корее. А по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи 14 мая госсекретарь США Майк Помпео назвал ситуацию вокруг КНДР одной из приоритетных тем сотрудничества с нашей страной.

При этом в телефонном разговоре с Владимиром Путиным американский лидер хвалил КНР, заявляя, что «Россия и Китай нам помогают». Тем не менее 13 мая в ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин пока не намерен присоединяться к двусторонним переговорам Москвы и Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова.

В то же время нельзя сказать, что эта тема не поднимается при контактах Вашингтона и Пекина. Например, 25 мая, как сообщает ТАСС, американские и китайские военные провели третий раунд диалога по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где обсудили в том числе и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Наконец, как сообщает Korea Times со ссылкой на администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, способы «возобновить диалог с Северной Кореей» будут обсуждаться в ходе намеченного на конец июня визита Трампа в Южную Корею.

По мнению Евгения Кима, «Россия действительно может помочь определённому сближению позиций между Северной Кореей и США».

Однако, по мнению эксперта, такое сближение потребует уступок от Вашингтона в духе концепции «двойного замораживания», ранее выдвинутой Москвой и Пекином. Иной альтернативы нет, ведь и предыдущие контакты Вашингтона и Пхеньяна, как отмечал 13 апреля Сергей Лавров, «выстраивались именно в русле нашей «дорожной карты», которую мы подготовили совместно с Китаем».

Сергей Лавров

РИА Новости

© Алексей Дружинин

По словам Василия Кашина, ухудшение американо-китайских отношений — дополнительный фактор, который делает Трампа более сговорчивым в диалоге с Пхеньяном.

«Трамп потерял возможности самостоятельного давления на КНДР, — считает политолог. — Раньше вся его стратегия в отношении Северной Кореи базировалась на том, что он получал поддержку со стороны Китая, теперь он её не получает. Трамп поругался с Китаем, а следовательно, ему придётся договариваться, причём на северокорейских условиях. К этому всё и идёт».