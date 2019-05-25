Болтон заявил, что саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча японского премьер-министра Абэ Синдзо с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной проблемы Северной Кореи. Об этом сообщает «Киодо».

«Это будет во многом способствовать решению ядерной и ракетной проблемы Северной Кореи и проблемы насильно удерживаемых там японских граждан», — приводит РИА Новости слова Болтона.

Ранее сообщалось, что Абэ желает провести «откровенные переговоры» с Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Отмечалось, что Абэ сделал такое заявление во время встречи с японцами, члены семей которых были «похищены северокорейскими спецслужбами».

В марте заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил это заявление Цой Сон Хи.