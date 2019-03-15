В КНДР заявили, что США должны пересмотреть подход к оценке шагов по денуклеаризации

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Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.
В КНДР заявили, что США должны пересмотреть подход к оценке шагов по денуклеаризации
  • Reuters
  • © Luong Thai Linh/Pool

«В настоящий момент мы не планируем проведение новых переговоров с США до тех пор, пока они не изменят свой метод расчётов», — приводит ТАСС слова Цой Сон Хи.

Она уточнила, что под методом расчётов подразумевается политический подход Вашингтона к определению ценности шагов КНДР по денуклеаризации и соответствующих им ответных действий США по снятию санкций.

Также замминистра отметила, что в Пхеньяне разочарованы тем, что второй саммит США — КНДР во вьетнамском Ханое завершился безрезультатно.

Также Цой Сон Хи заявила, что КНДР не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.

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