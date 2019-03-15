В КНДР заявили, что США должны пересмотреть подход к оценке шагов по денуклеаризации
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«В настоящий момент мы не планируем проведение новых переговоров с США до тех пор, пока они не изменят свой метод расчётов», — приводит ТАСС слова Цой Сон Хи.
Она уточнила, что под методом расчётов подразумевается политический подход Вашингтона к определению ценности шагов КНДР по денуклеаризации и соответствующих им ответных действий США по снятию санкций.
Также замминистра отметила, что в Пхеньяне разочарованы тем, что второй саммит США — КНДР во вьетнамском Ханое завершился безрезультатно.
Также Цой Сон Хи заявила, что КНДР не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.