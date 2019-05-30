«Тактика встречных уступок»: как заявления КНДР о силовых «замыслах» США могут повлиять на переговоры

Соединённые Штаты сохраняют «зловещие замыслы» по силовому захвату КНДР. С таким обвинением в адрес Вашингтона выступили в МИД Северной Кореи. Как отмечают аналитики, опасения Пхеньяна небезосновательны, а цель заявлений северокорейской стороны — побудить американцев пересмотреть свою позицию в переговорном процессе по денуклеаризации Корейского полуострова.

Вашингтон сохраняет «зловещие» планы по силовому захвату КНДР. Об этом говорится в заявлении начальника отдела политики Института американских исследований МИД КНДР, опубликованном 30 мая Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Соединённые Штаты не намерены учитывать совместное заявление КНДР и США от 12 июня, и никаких изменений в зловещих американских замыслах захватить КНДР силой не произошло», — цитирует ТАСС сообщение северокорейского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в июне 2018 года лидеры КНДР и США подписали в Сингапуре совместное заявление о нормализации корейско-американских отношений. Согласно документу, республика выступала за полную денуклеаризацию полуострова, а американская сторона пообещала предоставить «гарантии безопасности» Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия.

Также по теме «Кроме диалога, вариантов нет»: с чем связано смягчение риторики Трампа в отношении КНДР Дональд Трамп заявил, что предпринятые Северной Кореей ракетные пуски не вызывают у него опасений, и выразил уверенность в продолжении...

Кроме того, в МИД КНДР сообщили, что Вашингтон продолжает свою стратегию «максимального нажима».

«(США. — RT) продолжают изменять условия санкций в отношении нашей республики в худшую сторону и при этом выступают с многочисленными публичными предупреждениями с целью сорвать доставку грузов и проведение с нами финансовых операций… США действуют в изощрённой манере, чтобы ввести дополнительные санкции против наших судов, организаций и частных лиц и даже ограничить законную деятельность наших дипломатов, используя санкционный комитет Совета Безопасности ООН», — отмечается в заявлении.

В северокорейском Министерстве иностранных дел также заявили, что США «пошли даже на совершение преступления», захватив транспортное судно КНДР под предлогом нарушения санкционных требований Вашингтона.

Заявления Пхеньяна не случайны, их цель — побудить американцев к пересмотру своих неконструктивных позиций в переговорном процессе и подтолкнуть Вашингтон к предоставлению более реалистичных условий, рассказал в разговоре с RT эксперт по КНДР, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

«Риторика КНДР становится всё более раздражённой. Северная Корея таким образом даёт понять США, что ждёт изменений в американской политике», — спрогнозировал эксперт.

Американская дипломатия

Как отмечают аналитики, позицию Пхеньяна можно понять, так как действия США носят противоречивый характер: Вашингтон выражает надежду на позитивные изменения в отношениях с КНДР, но одновременно продолжает милитаризацию Южной Кореи и арестовывает северокорейское судно.

Так, несколько дней назад президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что надеется на улучшение взаимоотношений с Пхеньяном.

«Я лично считаю, что в отношениях с Северной Кореей произойдёт много хорошего. Может, я прав, может, и нет», — цитирует американского лидера The Hill.

Трамп также отметил, что между КНДР и США есть «большое уважение».

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При этом Белый дом продолжает милитаризацию Южной Кореи. В середине мая Госдеп США одобрил поставку республике 94 зенитных ракет SM-2модификации Block IIIB на сумму $313,9 млн. Об этом говорилось в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США.

Контракт также предполагает техническую поддержку вооружений, подготовку специалистов и оказание помощи в транспортировке. Кроме того, Сеул обзаведётся комплексами допоборудования, которое необходимо, чтобы наладить эксплуатацию ракет.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, американскую дипломатию можно охарактеризовать как двуличную.

«Трамп заявляет о желании улучшить отношения с Пхеньяном, а в это время крайне консервативные ястребы (например, Болтон), которые отвечают за интересы военно-промышленного комплекса, придерживаются такой линии: США должны всему миру показать свою силу и мощь и заставить капитулировать страны, которые не идут у них на поводу, в том числе и Северную Корею», — заявил Ким в беседе с RT.

По его словам, Трамп — в первую очередь крупный бизнесмен, который действует по определённому сценарию во взаимоотношениях с КНДР.

«Сначала глава Белого дома пугает Пхеньян и требует максимального выполнения поставленных условий, а после пробует отыгрываться, делая вид, что проявляет великодушие», — пояснил эксперт.

«Прийти к компромиссу»

Аналитики напоминают о неудачных переговорах США и КНДР в феврале, а также о встрече северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. По мнению экспертов, на этом фоне Москва может выступить посредником между Пхеньяном и Вашингтоном в решении Корейского вопроса.

Переговоры американской и северокорейской сторон об урегулировании ситуации на Корейском полуострове зашли в тупик после безрезультатного завершения саммита Трампа и Кима, который прошёл в Ханое 27—28 февраля.

По итогам нескольких встреч, в том числе и с глазу на глаз, главе Белого дома и лидеру КНДР не удалось прийти к каким-либо договоренностям и подписать совместный документ.

Через месяц после этого саммита во Владивостоке прошли переговоры президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Российский лидер охарактеризовал разговор с северокорейским коллегой как обстоятельный. По его словам, был затронут вопрос о перспективах развития двусторонних связей. В свою очередь, глава КНДР назвал Россию «дружественным великим соседом».

Ким Чен Ын и Владимир Путин

РИА Новости

© Валерий Мельников

Сообщается также, что обсуждалось и урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин, говоря о стабилизации ситуации в регионе, подчеркнул необходимость восстановления верховенства закона.

«Нужно восстановить силу международного права, вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право определяет положение, ситуацию в мире», — заявил президент России.

Он также подчеркнул, что Северная Корея готова к денуклеаризации и разоружению, но Пхеньяну необходимо наличие гарантий собственной безопасности и сохранения суверенитета страны.

По мнению Евгения Кима, Россия может выступить посредником в решении Корейского вопроса, а Москва могла бы помочь сторонам «прийти к компромиссу».

«Если бы между основными действующими лицами Корейского вопроса было подписано соглашение, оно обеспечило бы денуклеаризацию всего полуострова, дало бы гарантии Северной Корее. Нужно понимать, что ядерную проблему нельзя решить сиюминутно, её нужно решать поэтапно, причём придерживаться тактики встречных уступок», — заявил Ким.

Он также добавил, что Пхеньян уже ликвидировал центр ядерных испытаний, и выразил готовность уничтожить установку для запуска тяжёлых ракет. Теперь Пхеньян ждёт от американцев уступок, к которым США пока не готовы, подчеркнул эксперт.

По его словам, не исключено, что к концу 2019 года Вашингтон будет предпринимать новые попытки по налаживанию отношений с КНДР, так как Трамп вновь будет избираться в президенты.

«Возможно, что к концу года Болтона уберут, и на его место придёт более лояльный политик, например, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, который больше будет учитывать международную ситуацию и необходимость компромиссов», — спрогнозировал эксперт.

Однако, по мнению Евгения Кима, заявления Пхеньяна небезосновательны, так как в США есть политические силы, которые хотели бы военным путём ликвидировать режим Северной Кореи.

«Но Трамп пока не хочет ввязываться в вооружённый конфликт, потому что остерегается мнения международной общественности», — отметил Ким в беседе с RT.

Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Reuters

© Damir Sagolj

В КНДР утверждают, что у Вашингтона есть планы по силовому захвату республики, основываясь на заявлениях американских военных, констатировал эксперт.

«Если кто-то считает, что после того, как Пхеньян откажется от ядерного оружия, США оставят эту страну в покое, то он глубоко ошибается», — заявил Ким.

Подобное мнение разделяет Георгий Толорая. «На уровне военного командования США сохраняют план по вторжению в КНДР», — считает он.