Трамп надеется на перемены к лучшему в отношениях с КНДР

Президент США Дональд Трамп ожидает «множества» положительных изменений в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Я лично считаю, что в отношениях с Северной Кореей произойдёт много хорошего. Может, я прав, может, и нет», — цитирует его The Hill.

Трамп добавил, что между Северной Кореей и США существует «большое уважение».

Ранее американский лидер заявил, что последние ракетные пуски Северной Кореи не вызвали у него опасений на фоне достигнутых соглашений с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.