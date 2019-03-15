Эксперт прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР
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«Говорить о том, что мирный процесс провален, нельзя. США не сделали никаких послаблений санкций против Северной Кореи, несмотря на отмену Пхеньяном всех ядерных ракетных испытаний, ликвидацию полигона», — заявил эксперт.
Как ранее заявила Цой Сон Хи, в Пхеньяне разочарованы тем, что второй саммит США — КНДР во вьетнамском Ханое завершился безрезультатно.
Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor подвёл итоги саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.