Эксперт прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР

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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.
Эксперт прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР
  • ©Chris Jung/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Говорить о том, что мирный процесс провален, нельзя. США не сделали никаких послаблений санкций против Северной Кореи, несмотря на отмену Пхеньяном всех ядерных ракетных испытаний, ликвидацию полигона», — заявил эксперт.

Как ранее заявила Цой Сон Хи, в Пхеньяне разочарованы тем, что второй саммит США — КНДР во вьетнамском Ханое завершился безрезультатно.

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor подвёл итоги саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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