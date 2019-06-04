Генсек НАТО анонсировал учения с Украиной в Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В июле пройдут дополнительные учения в Чёрном море вместе с Украиной», — заявил он.

По его словам, НАТО оказывает Украине политическую и практическую поддержку. Он добавил, что альянс продолжит развивать сотрудничество с Киевом.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.