Генсек НАТО анонсировал учения с Украиной в Чёрном море
- Reuters
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«В июле пройдут дополнительные учения в Чёрном море вместе с Украиной», — заявил он.
По его словам, НАТО оказывает Украине политическую и практическую поддержку. Он добавил, что альянс продолжит развивать сотрудничество с Киевом.
Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.