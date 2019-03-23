«Не допустили приближения к границе»: российские Су-27 дважды за сутки сопроводили американские бомбардировщики B-52

За последние сутки российские истребители Су-27 дважды поднимались в воздух для сопровождения американских стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress над нейтральными водами в Балтийском море. В Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО) сообщили, что самолёты ВВС США были обнаружены на значительном удалении от границы, а экипажи Су-27 не допустили их приближения. Также отмечается, что с 14 марта американская военная авиация совершила семь полётов над Балтикой.

За последние сутки над Балтийским морем возле российских границ были дважды замечены американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress. В обоих случаях на их перехват поднимались российские истребители Су-27. Об этом сообщили в НЦУО.

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, российские средства контроля воздушного пространства, обнаружив американские бомбардировщики на значительном удалении от государственной границы РФ, брали их на сопровождение.

«Во время полёта экипажи истребителей Су-27 не допустили приближения к государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков», — уточнили в НЦУО.

Министерство обороны России также опубликовало видео сопровождения B-52 из кабин пилотов Су-27.

В НЦУО отмечают, что с 14 марта самолёты стратегической авиации ВВС США выполнили семь полётов над Балтийским морем.

В частности, на сайте сервиса мониторинга полётов PlaneRadar сообщалось, что Boeing B-52H, выполняя манёвры 15 марта, пролетел на высоте примерно 8 км у границ Польши и Калининградской области. При этом стратегический бомбардировщик якобы отработал нанесение ударов по базе Балтийского флота.

Наряду с этим в Министерстве обороны России указывали, что B-52 совершал полёт с включённым транспондером «параллельным курсом к территориальным водам РФ» и не приближался к российской границе более чем на 150 км. После того как американский бомбардировщик взяли на сопровождение системы противовоздушной обороны, он развернулся и направился в обратную сторону.

Stratofortress является одним из основных бомбардировщиков воздушного компонента ядерной триады Соединённых Штатов. Он был принят на вооружение американской армией в 1955 году, после чего неоднократно модернизировался. Современные версии бомбардировщика способны нести управляемые атомные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Появление B-52 на Европейском континенте обусловлено их передислокацией в первой половине марта из состава второго бомбардировочного крыла ВВС США (штат Луизиана) на авиабазу Фэрфорд, расположенную на юге Великобритании. Шесть американских стратегических бомбардировщиков отрабатывают «лётные навыки и взаимодействие на театре военных действий» вместе с союзниками из Европы. Такое решение было принято в связи с якобы наращиванием Москвой военного присутствия в регионе.

«В свете того, что Россия модернизирует свои всё более агрессивные силы, европейское командование рекомендует усилить наши приданные и действующие на ротационной основе войска в интересах укрепления потенциала сдерживания», — отмечал командующий ВС США в Европе генерал Кёртис Скапаротти на заседании комитета сената по делам вооружённых сил 5 марта.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные действия Вашингтона вызывают дополнительную напряжённость на континенте, не способствуя укреплению атмосферы безопасности и стабильности на территории, прилегающей к российским границам.

Добавим, что с 15 по 21 марта разведку у границ России провёл 21 летательный аппарат. При этом дежурными силами ПВО не было допущено нарушений воздушного пространства страны, для чего российские истребители выполнили четыре вылета.

Кроме того, в рамках Договора по открытому небу американский военный самолёт Boeing OC-135B Open Skies провёл наблюдательный полёт над территорией России. Воздушное судно, не оснащённое оружием, зафиксировали на высоте 11,2 км над городами Анадырем и Певеком в Чукотском автономном округе.

В то же время ВВС США проводят разведку вблизи южных рубежей России, возле Крымского полуострова. Накануне в акватории Чёрного моря был замечен самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135, который взлетел с греческого острова Суда, где расположен один из опорных пунктов ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье.