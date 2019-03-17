Военный самолёт США пролетел над территорией России
«Наблюдательный самолёт ВВС США Boeing OC-135B Open Skies, бортовой номер 61-2670, позывной OSY12F, в зоне действия приёмника города Анадыря», — говорится в сообщении в Twitter.
13:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 mars 2019
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open#Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Анадырь #UHMA, Певек #UHMP#OC135B#USAFpic.twitter.com/WIVwmPsg1j
1 марта сообщалось, что наблюдательный самолёт ВВС США Boeing OC-135B Open Skies выполнил полёт над территорией России.
Также в Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю.