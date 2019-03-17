Военный самолёт США пролетел над территорией России

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Американский военный самолёт провёл наблюдательный полёт над территорией России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

«Наблюдательный самолёт ВВС США Boeing OC-135B Open Skies, бортовой номер 61-2670, позывной OSY12F, в зоне действия приёмника города Анадыря», — говорится в сообщении в Twitter.

1 марта сообщалось, что наблюдательный самолёт ВВС США Boeing OC-135B Open Skies выполнил полёт над территорией России.

Также в Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю.

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