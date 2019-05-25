«Вызовы» на Востоке: НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской угрозы»
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НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской ядерной угрозы», заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию альянса», — рассказал он в интервью газете Welt am Sonntag.
Он упомянул, что с 2014 года для альянса формируются новые вызовы на Востоке и на Юге, и отметил, что Россия якобы применяет «ядерное запугивание» по отношению к Западу.
По словам Столтенберга, речь идёт о том, чтобы в будущем оставаться обороноспособными и «стабильными».
«Иногда для этого требуются новые военные концепции», — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что затраты членов альянса на оборону нужны не для «усмирения» президента США Дональда Трампа, а для наращивания военного потенциала в «непростые времена».
Таким образом, Столтенберг признался в неэффективности предыдущей системы и попытался в очередной раз оказать давление на Россию, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«С другой стороны, это и попытка намекнуть всему миру, что Москва по-прежнему якобы остаётся агрессором. Ну и в-третьих — в НАТО хотят получить дополнительное финансирование за счёт США», — сказал депутат.
«Транслируют истории об угрозе»
В феврале 2019 года Столтенберг заявил, что НАТО будет добиваться ядерного разоружения по всему миру. В то же время, по его словам, члены альянса не намерены сами избавляться от оружия, пока оно есть у России и Китая.
«Цель НАТО — мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китая и другие страны сохранят или нарастят свои ядерные арсеналы», — сказал он в интервью Berliner Morgenpost.
При этом генсек НАТО призвал европейские государства, на территории которых находится американское ядерное оружие, развивать своё участие в ядерных миссиях. Речь идёт о Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.
«Это разделение ядерной ответственности важно для НАТО, — подчеркнул Столтенберг. — И я призываю как можно больше партнёров по альянсу, в том числе Германию, участвовать в этом разделении».
Позднее в России заявили, что Москва не намерена включаться в гонку военных бюджетов. В апреле замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что НАТО наращивает потенциал, используя в качестве аргументов угрозы с разных направлений, особенно на Востоке.
«В настоящий момент альянс осуществляет адаптацию своих военных потенциалов, аргументируя это необходимостью парирования угроз со всех азимутов. Но основные усилия сфокусированы на «восточном фланге», — сказал Грушко в интервью РИА Новости.
Он отметил, что усилиями НАТО проводятся крупномасштабные учения, к которым привлекаются стратегические средства, носители ядерного оружия.
«С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику», — сказал замглавы МИД.
При этом, как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу, Москва может дать асимметричный ответ на действия стран НАТО у российских границ.
По его словам, практические действия альянса, в том числе военной инфраструктуры около России или усиление активности в Чёрном и Балтийском морях, ведут к росту напряжённости и требуют адекватного реагирования.
«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причём необязательно симметрично действиям НАТО», — подчеркнул Шойгу.
Москва адекватно реагирует на действия НАТО, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
Он согласился, что сейчас единственным оправданием для дальнейшего укрепления военного блока и увеличения финансирования является мифическая военная угроза.
«Других оправданий нет. Марсиане не нападают, их треножники по Лондону не ходят, поэтому и приходятся высасывать угрозу из пальца. Россия не имеет никаких наступательных планов против стран НАТО, не развёртываем наступательные группировки, в рамках венского документа предоставляем свободный доступ инспекторам из стран НАТО к интересующим объектам», — сказал эксперт в беседе с RT.
Он подчеркнул, что альянс сам минимизировал общение с российской стороной и перешёл к односторонним выступлениям.
«В этих условия НАТО легче придумывать, транслировать через западные СМИ истории о «российской угрозе», потому что представители России не имеют доступа к дискуссионным площадкам», — заключил Мураховский.