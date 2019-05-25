«Вызовы» на Востоке: НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию, объяснив необходимость её разработки «ядерной угрозой» со стороны России. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, члены блока согласились увеличить затраты на оборону, чтобы усилить военный потенциал в «непростые времена». Очередная попытка выставить Россию агрессором призвана увеличить финансирование альянса, в том числе со стороны США, считают в Госдуме. В экспертном сообществе отмечают, что НАТО намеренно избегает дискуссий с Москвой, чтобы придерживаться концепции «российской угрозы».

НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской ядерной угрозы», заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию альянса», — рассказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

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Он упомянул, что с 2014 года для альянса формируются новые вызовы на Востоке и на Юге, и отметил, что Россия якобы применяет «ядерное запугивание» по отношению к Западу.

По словам Столтенберга, речь идёт о том, чтобы в будущем оставаться обороноспособными и «стабильными».

«Иногда для этого требуются новые военные концепции», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что затраты членов альянса на оборону нужны не для «усмирения» президента США Дональда Трампа, а для наращивания военного потенциала в «непростые времена».

Таким образом, Столтенберг признался в неэффективности предыдущей системы и попытался в очередной раз оказать давление на Россию, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«С другой стороны, это и попытка намекнуть всему миру, что Москва по-прежнему якобы остаётся агрессором. Ну и в-третьих — в НАТО хотят получить дополнительное финансирование за счёт США», — сказал депутат.

«Транслируют истории об угрозе»

В феврале 2019 года Столтенберг заявил, что НАТО будет добиваться ядерного разоружения по всему миру. В то же время, по его словам, члены альянса не намерены сами избавляться от оружия, пока оно есть у России и Китая.

«Цель НАТО — мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китая и другие страны сохранят или нарастят свои ядерные арсеналы», — сказал он в интервью Berliner Morgenpost.

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При этом генсек НАТО призвал европейские государства, на территории которых находится американское ядерное оружие, развивать своё участие в ядерных миссиях. Речь идёт о Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

«Это разделение ядерной ответственности важно для НАТО, — подчеркнул Столтенберг. — И я призываю как можно больше партнёров по альянсу, в том числе Германию, участвовать в этом разделении».

Позднее в России заявили, что Москва не намерена включаться в гонку военных бюджетов. В апреле замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что НАТО наращивает потенциал, используя в качестве аргументов угрозы с разных направлений, особенно на Востоке.

«В настоящий момент альянс осуществляет адаптацию своих военных потенциалов, аргументируя это необходимостью парирования угроз со всех азимутов. Но основные усилия сфокусированы на «восточном фланге», — сказал Грушко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что усилиями НАТО проводятся крупномасштабные учения, к которым привлекаются стратегические средства, носители ядерного оружия.

«С помощью раздувания мифической угрозы с Востока формируется спрос на инструменты обеспечения защиты, прежде всего на вооружения и военную технику», — сказал замглавы МИД.

При этом, как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу, Москва может дать асимметричный ответ на действия стран НАТО у российских границ.



По его словам, практические действия альянса, в том числе военной инфраструктуры около России или усиление активности в Чёрном и Балтийском морях, ведут к росту напряжённости и требуют адекватного реагирования.

«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причём необязательно симметрично действиям НАТО», — подчеркнул Шойгу.

Москва адекватно реагирует на действия НАТО, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

Он согласился, что сейчас единственным оправданием для дальнейшего укрепления военного блока и увеличения финансирования является мифическая военная угроза.

«Других оправданий нет. Марсиане не нападают, их треножники по Лондону не ходят, поэтому и приходятся высасывать угрозу из пальца. Россия не имеет никаких наступательных планов против стран НАТО, не развёртываем наступательные группировки, в рамках венского документа предоставляем свободный доступ инспекторам из стран НАТО к интересующим объектам», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он подчеркнул, что альянс сам минимизировал общение с российской стороной и перешёл к односторонним выступлениям.

«В этих условия НАТО легче придумывать, транслировать через западные СМИ истории о «российской угрозе», потому что представители России не имеют доступа к дискуссионным площадкам», — заключил Мураховский.