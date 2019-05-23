Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО

Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.

«У нас до сих пор нет надлежащей стратегии сдерживания в киберсреде. Мы должны найти способ сделать это (принять стратегию. — RT), поскольку в случае, если они (противники. — RT) попытаются (совершить нападение. — RT), мы заплатим за это», — цитирует РИА Новости Ханта.

При этом он отметил, что «у союзников по НАТО есть общие ценности», назвав это секретным оружием альянса.

«Оппоненты пытаются поколебать веру людей в наши ценности, такие как демократические выборы. Мы должны защитить наши общие ценности», — добавил Хант.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит проекты помощи Украине по кибернетической безопасности и ликвидации радиоактивных отходов.