Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.
Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО
  • РИА Новости

«У нас до сих пор нет надлежащей стратегии сдерживания в киберсреде. Мы должны найти способ сделать это (принять стратегию. — RT), поскольку в случае, если они (противники. — RT) попытаются (совершить нападение. — RT), мы заплатим за это», — цитирует РИА Новости Ханта.

При этом он отметил, что «у союзников по НАТО есть общие ценности», назвав это секретным оружием альянса.

«Оппоненты пытаются поколебать веру людей в наши ценности, такие как демократические выборы. Мы должны защитить наши общие ценности», — добавил Хант.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит проекты помощи Украине по кибернетической безопасности и ликвидации радиоактивных отходов.

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