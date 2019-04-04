МИД России заявил об усилении НАТО ядерного компонента на учениях

Страны НАТО усиливают ядерный компонент на военных учениях. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Мы видим, что в последнее время и страны НАТО усиливают ядерный компонент в учениях, проводимых как альянсом в целом, так и отдельными его странами», — цитирует РИА Новости дипломата.

Как указал Грушко, к таким учениям присоединяются стратегические бомбардировщики США.

«Они совершают полёты в зонах, крайне чувствительных для интересов безопасности России. Буквально несколько дней назад B-52 барражировали над Балтийским морем», — добавил он.

По его словам, увеличивается число учений, который предусматривают «задействование ядерного оружия».

«Мы видим также усиление так называемой ядерной риторики. Но, как обычно, это всё делается «под шумок» о так называемой российской угрозе и разного рода домыслов о том, что Россия якобы понижает ядерный порог», — добавил он.

Ранее Грушко заявлял, что новые программы вооружения НАТО выстраиваются по схемам холодной войны, а ответные меры России на них будут симметричными.

15 марта самолёт В-52 ВВС США, как заявляли в Минобороны России, совершил пролёт с включённым транспондером над водами Балтийского моря.